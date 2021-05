Eddie Hearn s’entretiendra avec les représentants d’Oleksandr Usyk après que Deontay Wilder remporte la bataille juridique pour avoir la trilogie Fury

Le promoteur d’Oleksandr Usyk a révélé qu’il discutait avec Eddie Hearn d’un combat potentiel avec Anthony Joshua après la victoire légale de Deontay Wilder pour un combat de trilogie avec Tyson Fury.

L’Américain et ses représentants ont gagné leur cause devant le tribunal après avoir soutenu que Fury avait le droit contractuel de donner à Wilder un troisième combat.

Dave Thompson / Salle de match

Oleksandr Usyk était le champion incontesté des poids lourds et veut atteindre la même chose chez les poids lourds en battant Anthony Joshua.

Fury et Wilder se sont battus pour un match nul litigieux en décembre 2018, avant que “ The Gypsy King ” ne règle apparemment l’affaire en février 2020 pour devenir champion du WBC et du Ring Magazine.

En raison des retards causés par la pandémie COVID-19, un troisième combat proposé n’a jamais été sanctionné et il est prétendu que la clause avait expiré, Fury et son équipe travaillant à la place sur un accord pour combattre Joshua pour le championnat du monde incontesté des poids lourds.

Cependant, le juge américain Daniel Weinstein a supervisé une médiation avant de se ranger du côté de Wilder et de son équipe et de confirmer que les deux hommes doivent se rencontrer une troisième fois AVANT le 15 septembre.

Cela signifierait que le combat proposé entre Joshua et Fury pour le 14 août en Arabie saoudite pourrait être abandonné et retardé indéfiniment, Frank Warren admettant à talkSPORT que Wilder est “ dans une très bonne position ”.

Fury a arraché le titre des poids lourds WBC à l’emprise de Deontay Wilder en février 2020, mais devra peut-être le combattre une troisième fois

Usyk est le challenger mandatotry WBO pour Joshua et le promoteur Alexander Krassyuk a confirmé qu’il avait contacté Hearn afin d’essayer de planifier un combat.

«La première chose que j’ai vue en ouvrant les yeux ce matin, c’était plusieurs textos sur mon téléphone de différentes personnes à travers le monde affirmant le même fait: Fury contre AJ est éteint. C’est éteint », a déclaré Krassyuk à Express Sport.

«En ce qui concerne Usyk, cela dépend. Je parlerai à Eddie dans une heure, nous avons déjà échangé des textes ce matin.

«On dirait que nous avons un combat à mener. Nous avons convenu de parler dans une heure lorsque les choses deviendront plus claires.

Mark Robinson / Salle de match

Usyk a battu Derek Chisora ​​en octobre 2020 lors de son premier test significatif chez les poids lourds

«Usyk est obligatoire pour WBO et le seul obstacle qui les a obligés à sanctionner l’intérim était l’énorme unification entre Fury et Joshua.

“Et si le combat est ouvert, il n’y a pas d’autres obstacles et Joshua doit faire face à son mandataire.”

Quand il semblait que Fury et Joshua étaient enfermés pour se battre, Usyk et Joe Joyce semblaient prêts à se rencontrer pour le titre des poids lourds WBO “ intérimaire ” afin d’empêcher la division de stagner tandis que les autres Britanniques se battaient pour les titres mondiaux incontestés.

Cependant, Krassyuk confirme que les pourparlers ne se sont jamais concrétisés car ils attendaient de voir ce qui s’était passé avec Joshua.

Mark Robinson / Salle de match

Joshua ne s’est pas battu depuis décembre quand il a battu Kubrat Pulev

“Cela n’est pas allé loin, parce que cela ne s’est jamais produit”, a ajouté Krassyuk. «La seule fois où je parlais de Joyce vs Usyk, c’était en janvier.» Il n’y a pas eu de négociations avec Frank Warren ou avec qui que ce soit d’autre.

«Egis Klimas, le manager, a eu une belle conversation avec Frank Warren au téléphone et vient de mentionner que ce combat pourrait avoir lieu.

«La vraie raison pour laquelle nous ne négocions pas les uns avec les autres était que nous n’avions pas la décision exacte de la scission.

«La WBO a accepté et approuvé que la répartition devrait être de 80 à 20, Queensbury Promotions a objecté le fait et est allé au comité des griefs de la WBO et nous étions censés avoir la réunion en ligne dans deux jours.

«Je ne sais pas si cela aura encore lieu après ce genre de nouvelles [Joshua vs Fury in doubt] a émergé.”