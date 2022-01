Eddie Hearn s’inquiète du changement d’entraîneur d’Anthony Joshua

En 2022 Anthony Josué aura l’occasion de le sortir sur Oleksandr Usyk, combat tu essaies de fermer Eddie entend pour le mois d’avril. Le Britannique a décidé de changer d’entraîneur pour la revanche, une question qui inquiète son promoteur.

« C’est un grand risque, mais si vous sentez que vous avez besoin d’un changement et que vous ne pouvez plus continuer d’une manière spécifique, l’alternative est beaucoup plus risquée »Hearn a déclaré au Sun.

« Si AJ n’a fait aucun changement et ne se sentait pas à l’aise d’aborder le match revanche, j’ai l’impression que nous ne devrions pas accepter ce match revanche. Mais le fait qu’il ait été si insistant, je sais qu’il se sentira à l’aise avec cette décision. »a commenté le promoteur anglais.