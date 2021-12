Eddie Hearn veut faire cinquante galas de boxe en 2022

Le Britannique Eddie Hearn, responsable de Matchroom Boxing, a déclaré qu’il essaierait d’atteindre cinquante événements de boxe d’ici l’année prochaine, « Même si beaucoup d’entre eux devaient être à huis clos ».

Passant en revue l’actualité et faisant le point sur 2021, Hearn s’est montré plus que satisfait des plus de quarante soirées que sa société a organisées dans l’année qui s’achève, majoritairement au Royaume-Uni, mais avec de multiples présences aux États-Unis et, dans un moindre mesure mesurée, dans des endroits comme l’Italie, l’Espagne ou le Mexique.

L’enjeu pour Matchroom est de poursuivre son expansion sur des territoires comme l’Ouzbékistan, l’Allemagne, le Canada ou l’Australie, en plus de ceux mentionnés ci-dessus, de manière à ce qu’il y ait une soirée d’entreprise chaque semaine de l’année à venir.