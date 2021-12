Eddie Hearn veut que Canelo affronte tout le monde à 175 livres

Il semble que Eddie entend Il envisage déjà de négocier avec le Mexicain, Saul « Canelo » lvarezLa mission d’obtenir tous les titres de 175 livres, une situation qui semble très lucrative, mais la décision en fin de compte reviendrait à Tapatío.

Eddie Hearn, Il a avoué qu’il a le souhait que Canelo Il affronte tous les champions des 175 livres, tout cela peut arriver l’année prochaine et c’est pourquoi il négociera avec Tapatío pour le convaincre.

« Je devrais me battre contre [Dmitry] Bivol, Joe Smith et [Artur] Beterbiev , et je pense qu’il peut tout faire en un an ENCORE », a déclaré Hearn en voulant qu’il Canelo Combattez ces trois champions à 175 en 2022 pour devenir le champion incontesté, a expliqué Hearn dans une interview avec iFLT TV.

De même, il a avoué Entendre qu’il admire beaucoup Canelo, donc, il est sûr qu’il pourra obtenir tous les titres dans les 175 livres.

« Nous avons réussi à promouvoir trois de ces quatre combats, ce qui était une bénédiction et un honneur, et j’espère que nous pourrons à nouveau travailler ensemble », a-t-il déclaré. Écoutez.

Julio César Chávez a explosé contre Canelo et souligne ce dont il a besoin pour être une idole mexicaine

Julio César Chavez Jr, a parlé de l’environnement de Canelo, Il a souligné qu’il ne peut toujours pas être considéré comme une idole par les fans mexicains, ceci parce qu’il ne se bat pas contre les meilleurs.

« Il n’est pas (le meilleur) en pantalon, car il n’a pas le cran d’affronter quiconque vient », a ajouté le Sinaloan. « Deux ou trois fois avec Golovkine, avec moi deux fois; avec qui les gens veulent », a-t-il déclaré dans une interview au youtube, TV Boxe.

Toujours avec cette critique qu’il a faite Chavez Jr, fait remarquer que les décisions qu’ils prennent Canelo et son équipe sont un cirque.

« C’est un cercle qu’ils ont et il est respecté car ils ont fait un excellent travail », a déclaré Junior. « Mais il y a des petits détails qui restent là et qui ne font pas de lui l’idole qu’il devrait vraiment être », a-t-il déclaré.