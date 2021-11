Eddie Howe a promis une nouvelle ère de football « courageux » et expansif à Newcastle, mais a averti qu’il n’avait pas de « baguette magique » qui sortirait le club de la bataille de relégation de Premier League

Eddie Howe a a averti qu’il n’a pas de « baguette magique » qui sortira le club d’une bataille de relégation – mais a promis une nouvelle ère de « football courageux ».

S’exprimant pour la première fois depuis le remplacement de Steve Bruce à St James ‘Park, l’homme de 43 ans a déclaré que parler d’une frénésie de dépenses en janvier était loin de son agenda actuel alors qu’il se prépare pour son arc Magpies à domicile contre Brentford samedi.

Howe a été correctement dévoilé en tant que manager de Newcastle mercredi

Howe a déclaré : « Nous avons eu de très bonnes conversations, mais je ne me suis pas trop penché sur le club car tout est une question de court terme et évidemment de la position de l’équipe.

«Nous devons essayer de résoudre ce problème très rapidement, monter en championnat, et l’objectif est de rester dans la ligue et d’éviter la relégation. C’est vraiment mon objectif principal en ce moment et tout le reste peut attendre un autre jour.

« Je suis absolument convaincu que nous le pouvons, mais je ne fais aucune promesse à ce sujet. Il n’y a pas de baguette magique et cela va demander beaucoup de travail acharné, inculquer ce que nous voulons aux joueurs très rapidement.

🗣️ « Je vais vraiment adhérer à cette culture qui est ici. » Eddie Howe a donné sa première conférence de presse en tant que manager de Newcastle.#bbcfootball – BBC Sport (@BBCSport) 10 novembre 2021

« Leur application jusqu’à présent a été extrêmement impressionnante, mais nous devrons être cohérents pour y arriver. »

Cela fait plus d’une décennie que Howe a commencé sa carrière de manager en menant Bournemouth à la promotion du quatrième niveau sous un embargo sur les transferts et l’ancien patron de Burnley a déclaré qu’il était resté fidèle aux leçons de sa première saison réussie.

Alors que des millions de livres seront sans aucun doute injectés dans la cagnotte de transfert du club, Howe est fermement convaincu que le poids financier à lui seul ne réalisera pas les grandes ambitions des nouveaux propriétaires de transformer Newcastle en une force continentale.

.

L’ex-Bournemouth est prêt pour un nouveau défi à Tyneside

« Mes expériences à Bournemouth ont été si uniques, dès la première saison, j’ai essayé de garder le club dans la Ligue de football, puis un embargo sur les transferts et de devoir travailler sans fonds », a ajouté Howe.

«Nous avons été promus cette année-là et cela m’a appris à essayer de tirer le meilleur parti des outils dont vous disposez, à ne pas voir le marché des transferts comme votre seul outil pour réussir.

« Ces principes ont duré avec moi jusqu’à maintenant, et je pense qu’ils m’aideront beaucoup dans ce travail. »