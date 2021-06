Eddie Howe a qualifié de ” lâche ” pour avoir refusé un emploi au Celtic alors que Simon Jordan a déclaré que l’ancien manager de Bournemouth ” aurait dû mordre le bras de quelqu’un ” pour le rôle

in

Simon Jordan a qualifié Eddie Howe de « lâche » pour ne pas avoir accepté le poste du Celtic – mais pense que l’époque où le club avait débarqué un manager de haut niveau est révolue depuis longtemps.

L’ancien propriétaire de Crystal Palace évoquait le sujet jeudi après la confirmation de la nomination d’Ange Postecoglou à Parkhead.

parlerSPORT

Jordan pense que Howe était un lâche pour ne pas avoir accepté le poste celtique

La cible principale du Celtic, Howe, avait conclu des accords personnels avec les géants écossais pour succéder à Neil Lennon sur la sellette.

Mais on pense en grande partie que le mouvement a échoué en raison de problèmes avec l’assemblage de l’équipe d’arrière-boutique suggérée par Howe.

Howe était également mécontent de la liste des cibles de transfert que le Celtic lui a présentées, alors que le club cherche à éliminer les Rangers de l’ennemi juré du sommet du football écossais la saison prochaine.

Et Jordan pense que l’ancien patron de Bournemouth aurait dû sauter sur l’occasion de reconstruire sa réputation dans un énorme club de football comme le Celtic.

“Je pense qu’Eddie Howe aurait dû courir là-bas et je pense qu’il est un lâche de ne pas le faire”, a déclaré l’expert de talkSPORT à Jim White.

«Celtic a eu Brendan Rodgers alors qu’il était à un stade de sa carrière où il allait se reconstruire parce que sa réputation avait été démolie à Liverpool et les gens ridiculisaient ses réalisations.

.

Howe était un favori pour le travail celtique mais les pourparlers ont échoué

«Il a été éliminé à Liverpool et est allé au Celtic pour reconstruire sa réputation et la première occasion qu’il a d’obtenir un travail plus important, il est allé en Premier League pour gérer Leicester City.

«Eddie Howe aurait dû aller au Celtic, il aurait dû se couper le bras pour prendre ce travail parce que c’est un travail énorme avec d’énormes opportunités.

“Je pense que c’était trop gros pour lui et je pense qu’il est assez lâche de ne pas le prendre.”

Alors que Jordan a parlé de la stature du Celtic, il a admis qu’il ne croyait pas qu’un manager de “top tiroir” arrivant au club était jamais une possibilité.

Après que Howe ait apparemment refusé le poste, tous les fans ne sont pas satisfaits de la nomination de l’ancien manager australien Postecoglou, qui a quitté son poste de responsable du club japonais Yokohama F. Marinos pour prendre la relève à Glasgow.

Mais Jordan dit qu’une nomination de grand nom n’était jamais probable.

Il a ajouté : « Indéniablement, le Celtic est un énorme club de football avec une base de fans énorme, mais cette base de fans ne peut être monétisée qu’à un certain niveau.

« Leur chiffre d’affaires en tant que club de football est d’environ 50 à 70 millions de livres sterling – le club de football moyen de Premier League a un chiffre d’affaires supérieur à 150 millions de livres sterling !

«Vous n’allez pas avoir l’attrait ou l’économie pour attirer ces managers, ces grands, grands managers vers Celtic.

“C’est pourquoi des gens comme Eddie Howe, qui sont des managers périphériques de la Premier League, auraient pu être indexés, plutôt que de véritables managers de haut niveau.”