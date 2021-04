Eddie Howe au Celtic interrogé alors que Simon Jordan dit Crystal Palace – qui pourrait gagner la Premiership écossaise

Simon Jordan pense qu’Eddie Howe devrait éviter tout transfert potentiel au Celtic – insistant sur le fait que Crystal Palace serait une solution beaucoup plus ambitieuse pour lui.

L’ancien patron de Bournemouth, qui a quitté la direction depuis août 2020, a été fortement lié aux deux postes ces derniers temps.

Howe a été pressenti pour prendre le relais du Celtic à la suite du limogeage de Neil Lennon

Lors de l’émission White & Jordan de mardi, l’ancien propriétaire du palais a soutenu Howe pour faire un retour réussi en Premier League pour le catapulter dans la prétention à “ l’un des meilleurs emplois ” à l’avenir.

“S’il va au Palace et qu’il est soutenu, je pense que c’est une plus grande opportunité dans une plus grande ligue pour lui de tirer parti de l’un des meilleurs emplois”, a déclaré Jordan à talkSPORT.

«Telle est, bien entendu, l’ambition de tout manager franc. Si ce n’est pas le cas avec Palace et qu’ils vont vendre tous leurs joueurs comme Wilfried Zaha et qu’ils vont marcher sur l’eau, alors pourquoi irait-il?

talkSPORT

Jordan n’était pas d’accord avec l’affirmation de Jim White selon laquelle le Celtic battrait Palace sur deux jambes

«Il irait au Celtic, car c’est une proposition très attrayante et attirante. Regardons le travail celtique, à l’exception de Brendan Rodgers, combien de managers sont allés dans une direction ascendante [thereafter]?

«Le Celtic est un club de football fabuleux avec une grande histoire et un soutien formidable dans une ligue qui paie des droits de diffusion équivalents à un bouchon de bouteille et un paquet de gobstoppers.

«Je suggérerais que la décision la plus ambitieuse d’Eddie Howe soit Crystal Palace. La Premier League n’est même pas dans le même code postal en termes de qualité à la Premiership écossaise. »

En fait, Jordan est d’avis que les hommes de Roy Hodgson battraient les géants de Glasgow et défieraient la Premiership écossaise – au grand étonnement de Jim White.

«Pourquoi voudriez-vous être un gros poisson dans un tout petit petit étang dans une ligue de litière ou être un gestionnaire décent opérant dans une grande ligue», a ajouté Jordan.

«Je me hâterais d’ajouter, ou me risquerais à deviner, que si vous placez Crystal Palace dans la Premier League écossaise, ils pourraient avoir de bonnes chances de gagner cette ligue et d’entrer en Europe.

«Palace battrait le Celtic. Je pense que le Celtic est une équipe pauvre en ce moment. Je pense que la Premiership écossaise est une mauvaise ligue.