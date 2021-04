Le Celtic aurait fait un pas de plus vers la nomination de son nouveau manager avec Eddie Howe, désormais favori après avoir « eu des entretiens » avec les chefs de Parkhead à Londres.

Howe est sans travail depuis qu’il s’est séparé de Bournemouth l’été dernier après leur relégation au championnat.

Howe s’aligne en tant que prochain boss celtique

Le Sun affirme que le joueur de 43 ans a eu des « discussions en face à face » avec Dermot Desmond et Dominic McKay sur la perspective de succéder à Neil Lennon à Glasgow.

Lennon a démissionné en février, tandis que le directeur général Peter Lawwell part à la fin de la saison pour être remplacé par McKay qui quitte le rugby écossais.

Howe a fait des miracles à Bournemouth, faisant passer le club de la côte sud de l’oubli de la Ligue 2 à la Premier League en deux périodes.

Mercredi soir, le club Parkhead a annoncé que son responsable des opérations de football, Nick Hammond, avait démissionné pour « saisir de nouvelles opportunités ».

Le patron par intérim, John Kennedy, a insisté sur le fait que le processus de recrutement au Celtic se poursuit malgré le départ de Hammond.

Avant le match nul du troisième tour de la Coupe d’Écosse contre Falkirk, l’équipe de la Ligue 1, Kennedy a déclaré: «De toute évidence, Nick a pris la décision de chercher un nouveau défi et est passé à autre chose. C’est un gars formidable avec une éthique de travail fantastique.

«Il est venu et a mis en place de nombreux processus dans les coulisses que les gens ne sauront pas sur le point de nous amener à couvrir plus de zones à travers le monde, en faisant appel à plus de personnel pour regarder plus de joueurs.

«Le recrutement était une facette du travail de Nick, dans différents domaines, mais nous avons toujours une équipe de recrutement, nous avons toujours un chef scout, chef du recrutement donc tous les processus et le personnel sont toujours là.

«Les chefs de département, Peter, Neil, Nick, changent, mais en dessous de cela, le travail continue et le conseil décidera de la meilleure façon d’avancer.

«C’est au-dessus de moi, au niveau du conseil d’administration, ils prendront les décisions, mais dans les coulisses, les choses continueront à avancer comme elles le font.»