La jubilation initiale des fans de Newcastle United après la prise de contrôle saoudienne commence à être remplacée par la réalité de leur situation actuelle ; une situation qu’Eddie Howe a la tâche de renverser.

Depuis le rachat, Newcastle n’a récolté que deux points lors de ses quatre derniers matches de Premier League. Ils se retrouvent deuxièmes derniers, la seule équipe de l’élite sans victoire, et maintenant à cinq points de la sécurité.

Newcastle est au milieu d’une bataille de relégation. Parler de séduire Antonio Conte, Erik ten Hag et Unai Emery semblait fantaisiste. Au lieu de cela, les nouveaux propriétaires devraient nommer Eddie Howe comme nouveau directeur.

Compte tenu de leur situation actuelle, Howe est le meilleur manager qu’ils pourraient obtenir alors que les Magpies cherchent à éviter la chute au début d’une nouvelle ère.

Eddie Howe est le meilleur manager que Newcastle United pourrait nommer

Howe fait son retour en Premier League, mais pour combien de temps ?

Eddie Howe est sans aucun doute l’un des meilleurs jeunes managers britanniques du jeu. Il a guidé Bournemouth de la Ligue 2 à la Premier League. Considérant que lorsque Howe a pris le relais, Bournemouth était au bord de la relégation de la Football League, c’est un exploit assez extraordinaire.

Une fois que Bournemouth a été promu en Premier League, il a aidé le club à y rester pendant cinq ans. Leur temps dans l’élite comprenait des jours célèbres, notamment en battant Chelsea et Manchester United.

Bien sûr, les critiques de Howe indiqueront le montant d’argent dépensé par Bournemouth pour entrer en Premier League. Ils souligneront également les erreurs coûteuses commises sur le marché des transferts avant sa dernière saison aux Cherry, qui ont conduit à leur relégation.

Jordan Ibe et Dominic Solanke ont été achetés pour 34 millions de livres sterling. Ni l’un ni l’autre n’a pu le couper en Premier League. Cependant, il existe des exemples de Howe réussissant son recrutement. Les goûts de Tyson Mings, Ryan Fraser et Callum Wilson viennent à l’esprit.

Howe sait que la fenêtre de transfert de janvier sera critique pour la saison de Newcastle et pour la chance de rester en Premier League. Il sera fortement soutenu par les nouveaux propriétaires mais sait, compte tenu de leur situation actuelle, qu’il n’y aura pas de place à l’erreur.

L’homme de 43 ans est confronté au plus gros travail de sa carrière avec de nombreux défis. Cela implique de devoir faire face à une base de fans en attente, à une équipe dépourvue de qualité et à des propriétaires remplis d’argent qui s’attendront à un succès le plus tôt possible.

Une tâche énorme pour Eddie Howe

Howe saura qu’il doit frapper le sol en courant et prendre un bon départ. Ses quatre premiers matches en charge comprennent trois matchs à domicile contre Brentford, Norwich City et Burnley. Tout simplement, Howe doit obtenir un minimum de sept points lors de ces matchs. Ne pas le faire mettrait immédiatement la pression sur lui.

Leurs quatre prochains matches après cela incluent des voyages à Leicester City et Liverpool et des matchs à domicile contre les deux clubs de Manchester. Compte tenu de la forme actuelle de Newcastle, vous ne parieriez pas qu’ils obtiendraient quoi que ce soit de ces quatre matchs.

Une autre grande décision pour Howe sera de savoir qui faire venir pendant la fenêtre de transfert de janvier. En particulier, la défense et le milieu de terrain central de Newcastle doivent être améliorés. Certains grands noms ont été liés à un déménagement à Tyneside. Cependant, viendront-ils à Newcastle s’ils sont dans une bataille de relégation ? Probablement pas.

Certains fans de Newcastle rêvent peut-être de faire un Manchester City et d’acheter les meilleurs joueurs de classe mondiale, de disputer la Ligue des champions et de remporter le titre. Mais cette chimère est loin.

Newcastle devrait penser à court terme, chercher des joueurs qui peuvent les aider à rester debout. S’ils ne le font pas, ce sera un désastre total pour les nouveaux propriétaires.

Le rêve de remporter un premier trophée depuis 1955, en effet, n’a jamais été aussi lointain malgré les richesses retrouvées.

