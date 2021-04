Eddie Howe et Sean Dyche soutenus pour devenir le nouveau patron de Crystal Palace alors que Roy Hodgson est appelé pour un rôle dans la salle de conférence à Selhurst Park

Eddie Howe et Sean Dyche ont été soutenus pour succéder à Roy Hodgson en tant que patron de Crystal Palace.

Hodgson, 73 ans, a conservé le statut de Premier League des Eagles depuis sa nomination en 2017, mais n’a pas encore signé de nouveau contrat, son contrat étant épuisé à la fin de la saison.

Crystal Palace n’a jamais été dans une bataille de relégation pendant le mandat de Hodgson

Et l’ancien milieu de terrain de Man City et de l’Angleterre Trevor Sinclair a averti Crystal Palace qu’une mauvaise décision de gestion pourrait les renvoyer au championnat.

Il a déclaré: «C’est une excellente opportunité [for a manager] si Roy décide de partir. Ce que je dirais, c’est que c’est un travail énorme.

«La façon et le style de Roy joue et dirige ce club, il a maintenu son statut de Premier League.

«Un nouveau manager pourrait venir avec toutes ces bonnes idées et gâcher cela et pourrait ne pas obtenir les résultats escomptés.

«Ils doivent donc être prudents. C’est un club de Premier League, mais c’est l’un de ces clubs qui, si vous vous trompez de quelques décisions, pourraient se retrouver parmi les trois derniers.

«C’est donc une décision importante à prendre pour Crystal Palace.»

Dyche a été liée au travail du Palace dans le passé

Sinclair insiste sur le fait que Crystal Palace serait entre de “ bonnes mains ” sous l’ancien manager de Bournemouth Howe ou le patron de Burnley Dyche.

Il a ajouté: «Quand vous parlez d’Eddie Howe et de Sean Dyche, vous êtes entre de bonnes mains.

«Vous ne faites peut-être pas encore partie du top 10, mais vous ne seriez certainement pas candidat pour descendre.»

Pendant ce temps, l’ancien attaquant de Chelsea, Tony Cascarino, pense que Hodgson pourrait se voir offrir un rôle de conseil d’administration au Crystal Palace.

Il a déclaré: «De toute façon, Roy doit jouer un rôle important dans le club de football.

«Je ne voudrais pas dire à Roy,” tu n’es pas le manager “.

Howe, un favori pour le poste celtique, est sans travail depuis son départ de Bournemouth l’été dernier

«Je dirais: ‘Roy, nous voulons que vous soyez fermement impliqué dans ce club de football, même en tant que directeur du football. Vous aidez le prochain qui va entrer dans les prochaines années ».

«J’aimerais penser que Roy voudrait faire ce type de travail. C’est un défi énorme à Crystal Palace et passionnant.

«Leurs fans n’ont été enthousiasmés par rien ces dernières années.»

Palace est actuellement 13e du classement de la Premier League après sa défaite 4-1 face à Chelsea, son rival londonien, samedi.

Après la défaite, Hodgson a déclaré: «Nous savons qu’ils sont une bonne équipe, tout le monde le sait, mais nous ne pouvons pas nous permettre de jouer comme nous l’avons fait en première mi-temps.

«Les deux premiers buts sont survenus grâce à des balles perdues près de notre but. Soudain, ils se retrouvent 2-0 après 10-11 minutes. Nous devions bien défendre et prendre de bonnes décisions.

«Combien d’équipes peuvent revenir de 3-0 contre cette équipe de Chelsea? Pour donner un peu de crédit, les joueurs ont fait mieux en seconde période et se sont battus en eux, mais l’essentiel est que nous avons joué contre une équipe de Chelsea que nous pensions pouvoir étirer et nous sommes à l’arrière d’une défaite 4-1 et il fallait faire une dernière défense pour le maintenir à quatre.