Eddie Howe pense que Newcastle n’a pas eu de chance de perdre 4-0 aux mains de Leicester en Premier League.

Les Magpies cherchaient à s’appuyer sur leur victoire serrée sur Burnley la dernière fois. Mais ils n’ont pas pu remporter une deuxième victoire de la campagne alors que les hommes de Brendan Rodgers ont manqué de confortables vainqueurs au King Power.

Leicester a pris l’avantage dans des circonstances controversées à la 38e minute. Jamaal Lascelles a laissé de côté une jambe dans la surface de réparation, renvoyant James Maddison au sol après un léger contact. Le skipper de Newcastle a protesté de son innocence mais il est tombé dans l’oreille d’un sourd, alors que l’arbitre montrait l’endroit.

International belge Youri Tielemans a fracassé le penalty qui en a résulté.

Patson Daka est entré sur la feuille de match après la pause pour mettre Leicester 2-0. Il a reçu une simple finition après que Harvey Barnes ait battu le piège de hors-jeu de Newcastle.

Tielemans a ensuite assuré son doublé avec une autre frappe confiante avant que James Maddison ne batte Martin Dubravka à la 85e minute.

Lors d’une interview d’après-match avec Sky Sports, Howe a déclaré (via BBC Sport): « C’était un match étrange parce que je pensais que nous allions bien pour de grandes parties. Nous étions bien en première mi-temps et étions parfois une menace. Nous avons concédé un but avec le penalty – ce qui était discutable. Le score ressemble à une lourde défaite, mais je ne pensais pas du tout que cela ressemblait à ça.

« Ce n’était pas idéal pour notre situation. La manière de [the penalty] c’est aussi celui que l’arbitre donne à l’époque et il n’est pas question qu’il soit annulé. C’est dur pour nous. La ligne de score n’est pas réfléchissante. Les statistiques nous le montrent et mon intuition me le dit mais nous devons nous regrouper très rapidement.

Newcastle a besoin de calme en attaque – Howe

« Chaque match est une opportunité. Nous sommes extrêmement frustrés par certains de nos moments dans le jeu. Si nous avions montré plus de sang-froid dans le tiers offensif, nous aurions pu profiter davantage des moments. Nous avons juste laissé le jeu nous échapper.

« [I] Je sais qu’ils ont des joueurs de qualité et ils nous font mal quand nous leur laissons de l’espace, mais je ne pense pas que nous devrions perdre courage pendant la majeure partie du match. Nous avons juste besoin de plus de grands moments pour passer notre chemin. Nous sommes dans un combat énorme pour rester dans cette division. Nous devrons utiliser la douleur et les sentiments d’aujourd’hui pour nous aider dans notre cheminement cette saison.

Le prochain match de Newcastle est un déplacement à Liverpool jeudi à 20h00.

