Eddie Howe gardera Newcastle en Premier League ? Nos écrivains discutent

Après avoir choisi Eddie Howe comme nouveau manager, nos écrivains se demandent s’il peut diriger Newcastle vers la survie de la Premier League et se demandent si la saison prochaine ils seront le club le plus riche du championnat.

Howe, 43 ans, a été nommé successeur de Steve Bruce lundi et il s’est entraîné mardi. Mercredi était le jour pour parler aux médias et rencontrer les fans. S’exprimant pour la première fois, il a déclaré que parler d’une frénésie de dépenses en janvier n’était pas au sommet de son ordre du jour.

Howe a déclaré: «Nous avons eu de très bonnes conversations, mais je n’ai pas trop approfondi le club car tout est une question de court terme et évidemment de la position de l’équipe.

«Nous devons essayer de résoudre ce problème très rapidement, monter dans la ligue. C’est l’objectif : rester dans le championnat et éviter la relégation. C’est vraiment mon objectif principal en ce moment et tout le reste peut attendre un autre jour.

« Je suis absolument convaincu que nous le pouvons, mais je ne fais aucune promesse à ce sujet. Il n’y a pas de baguette magique et cela va demander beaucoup de travail acharné, inculquer ce que nous voulons aux joueurs très rapidement.

« Jusqu’à présent, leur application a été extrêmement impressionnante. Mais nous devrons être cohérents pour y arriver.

Les Magpies – riches en liquidités après leur énorme prise de contrôle du PIF saoudien – sont cependant liés à plusieurs grands noms. En effet, La conférence papier du jeudi a beaucoup plus de spéculations sur qui ils peuvent signer.

En tant que tel, Howe va sûrement renforcer ses options en janvier avec des signatures décentes. Cependant, beaucoup dépendra de la façon dont l’équipe existante de Newcastle réagira à son nouveau manager.

Ils restent sans victoire jusqu’à présent cette saison et avec Brentford la prochaine, beaucoup s’attendront à une reprise.

Avec tout cela à l’esprit, nos écrivains se demandent si Howe peut garder Newcastle en Premier League….

James Marshment

En un mot, Newcastle survivra-t-il ? Non

Je ne pense pas du tout qu’Eddie Howe soit un bon rendez-vous. Ce n’est pas un grand nom et j’ai entendu beaucoup de fans clamer qu’ils « auraient aussi bien pu rester avec Bruce ».

Et s’ils pensent que la nomination de Howe attirera les grands noms européens qu’ils sont censés rechercher, c’est un énorme non de ma part. Avec respect, il est un peu « personne » en dehors de l’Angleterre….

En conséquence, je peux certainement encore les voir descendre. L’équipe manque de qualité sérieuse pour moi. En tant que fan de Leeds, je regarde dans leur équipe et je demande quels joueurs j’emmènerais à Elland Road. Allan Saint-Maximin est l’évident. En dehors de cela, peut-être Jamaal Lascelles et Callum Wilson….

Cela semble être un gros combat pour moi et je ne serais pas choqué de les voir tomber. Le «club le plus riche du championnat» sera une énorme histoire pour toutes les mauvaises raisons à Tyneside.

Matty Briggs

En un mot, Newcastle survivra-t-elle ? Non.

Ils n’ont pas encore gagné un match, mais ont cinq nuls jusqu’à présent cette saison. Ils sont assis à seulement cinq points de la sécurité et il est possible que Howe puisse les guider vers la sécurité.

Mais avec la récolte actuelle de joueurs, cela semble un défi de taille. Howe n’est pas le Steven Gerrard ou Unai Emery qu’ils espéraient.

Howe a cependant une bonne réputation, du moins en Angleterre, et a promis de « jouer au football courageux et offensif ».

C’est certainement ce que demandent les fans, mais son succès devrait dépendre de son recrutement en janvier.

Ce sera suicidaire de se lancer avec une défense qui a déjà divulgué 24 buts. Idéalement, il a besoin d’au moins quatre joueurs pour venir directement à ses côtés, la colonne vertébrale de son équipe nécessitant une certaine attention.

Et cela peut nécessiter une excellente planification du recrutement dont Howe sera responsable sans directeur sportif.

Cela semble un défi de taille et leur meilleur espoir est que Burnley ne reprenne pas et qu’ils finissent 17e. Mais honnêtement, je pense qu’ils vont baisser.

Rob McCarthy

En un mot, Newcastle survivra-t-il ? Oui

C’est le genre de rendez-vous qui doit être pris en été quand il a une pré-saison complète pour changer leur style de jeu. Pas du tout un manager pour un relégation, bien qu’il ait gardé Bournemouth dans l’élite pendant quatre saisons.

Pourquoi n’ont-ils pas choisi Gerrard ? Newcastle doit être un plus grand tirage que Villa maintenant, bien que Villa soit probablement un club plus stable. Je suis un peu surpris qu’il ne soit pas prêt à relever ce défi. Villa est un pari plus sûr comme tremplin pour finalement occuper le poste de Liverpool.

Quant à Howe, tout dépend de ses signatures en janvier et du talisman qu’il garde Allan Saint-Maximin.

Malgré tout cela, j’ai le sentiment sournois qu’ils vont à peu près s’accrocher et conserver leur statut de Premier League. Malheureusement pour Newcastle, cela tient davantage au fait que je pense qu’il est temps pour Burnley de partir – tandis que Norwich et Watford mordront également la poussière.

Samuel Bannister

En un mot, Newcastle survivra-t-elle ? Oui.

Une idée qui m’est venue à l’esprit était de savoir s’ils auraient pu le choisir puisqu’il a de l’expérience à la fois en Premier League et en championnat. Ils espèrent qu’il pourra s’adapter de toute façon.

Il est difficile de juger s’il est le genre de manager qui peut progresser vers le plus grand défi que Newcastle pourrait devenir au fil du temps. De même, nous ne pouvons même pas dire avec certitude à quel point le club lui-même progressera, alors peut-être qu’il s’agissait de jouer la sécurité pour le moment.

Avec aucune victoire en 11 matchs de championnat, ils se sont donné beaucoup de travail avec la façon dont ils ont commencé la saison et il ne sera pas facile pour Howe de prendre le relais à la mi-saison. Arriver pendant une pause internationale, cependant, et retrouver quelques-uns de ses anciens joueurs de Bournemouth avec qui travailler à nouveau, peut lui donner une longueur d’avance.

Il n’est certainement pas le grand nom qu’ils espéraient, bien qu’il ait une bonne réputation grâce à ce qu’il a fait avec Bournemouth.

Et cela peut être un signe des choses à venir sur le marché des transferts, malgré leurs espoirs d’attirer les meilleurs talents. Janvier sera crucial pour Howe, mais seul le temps nous dira combien d’aide il obtiendra.

Cela dit, ils ne sont plus qu’à cinq points de la sécurité maintenant. Il reste un long chemin à parcourir et du temps pour voir s’ils peuvent reproduire la poussée de forme qui les a éloignés de la zone de relégation vers la fin de la saison dernière.

Ce ne sera pas facile et ils courent un grand danger – mais il est impossible de les radier tant que leurs plans de transfert ne sont pas clairs. Même avant cela, Howe a la chance de mettre les choses en marche.

Il ne se fait aucune illusion sur leur objectif fondamental. Le risque de l’embarras de la relégation peut juste leur donner cette inspiration supplémentaire pour franchir la ligne, aussi possible que possible.

