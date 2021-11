Eddie Howe manquera le premier match de Newcastle alors que le nouveau manager teste positif pour Covid-19 à la veille du choc de Brentford

Eddie Howe ne sera pas dans la pirogue pour son premier match en tant que patron de Newcastle après avoir été testé positif pour les coronaviurs.

Le club a confirmé la nouvelle vendredi soir avant son affrontement en Premier League avec Brentford samedi.

Howe a remplacé Steve Bruce en tant que manager de Newcastle

Une déclaration du club disait: «L’entraîneur-chef de Newcastle United, Eddie Howe, sera absent du prochain match de Premier League du club après avoir été testé positif pour Covid-19 lors d’un test de routine vendredi.

« Eddie s’isolera désormais conformément aux directives du gouvernement, ce qui signifie qu’il manquera le match à domicile de samedi contre Brentford à St. James ‘Park – le premier match depuis son arrivée au club.

« Les entraîneurs-chefs adjoints Jason Tindall et Graeme Jones dirigeront l’équipe en l’absence d’Eddie.

Howe a été chargé de guider Newcastle hors de la zone de relégation

Howe a ajouté : « Je suis très déçu de ne pas être là avec vous tous à St. James ‘Park demain, mais il est extrêmement important que je suive les directives et que je m’isole.

«Je voudrais rassurer tout le monde que je me sens bien, et bien que ce soit une mauvaise nouvelle pour moi, je sais que cela n’a pas fait dérailler nos préparatifs pour ce qui est un match important.

« J’ai été et serai en communication constante avec mon équipe d’entraîneurs et les joueurs, à la fois demain et pendant la semaine, et je sais qu’ils donneront tout sur et en dehors du terrain. »

Il fait suite à la nouvelle que Man City sera privé du milieu de terrain vedette Kevin De Bruyne, qui a également été testé positif pour le coronavirus cette semaine.

