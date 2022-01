Eddie Howe nie le problème clé de Newcastle; explique ce qui manquait à la sortie de la FA Cup

Eddie Howe a nié qu’il y ait eu des problèmes d’attitude à Newcastle après leur sortie de choc de la FA Cup, expliquant comment ils doivent réagir avant un sort « définissant la saison ».

Newcastle n’a pu progresser dans son premier match de coupe depuis sa prise de contrôle dirigée par les Saoudiens. Les nouveaux propriétaires ne verront pas une coupe courir après une défaite 1-0 contre Cambridge recentré leur attention sur leur bataille de relégation en Premier League.

Kieran Trippier a fait ses débuts pour Newcastle dans le match. Mais la première signature de la nouvelle ère ne pouvait pas célébrer. Son équipe a subi une défaite par un seul but du numéro neuf de Cambridge, Joe Ironside.

Cela ramène quelque peu Newcastle sur terre après son match nul contre Manchester United en décembre. Maintenant, ils ont reçu un rappel de l’ampleur du travail en cours qu’ils sont.

Même s’ils peuvent désormais se concentrer pleinement sur la ligue, leur manager savait à quel point la coupe était importante. Il a insisté sur le fait que leur préparation était positive. Mais les sentiments au lendemain sont négatifs en raison de la performance du gardien de Cambridge Dimitar Mitov et d’un manque général de détermination.

Eddie Howe a déclaré à BBC Sport : « Nous sommes désespérément déçus. Nous nous sommes vraiment bien préparés pour ce match et nous avons joué contre une équipe très forte.

«Mais finalement, nous avons trouvé un gardien en superbe forme et une équipe qui a défendu sa vie et nous n’avons pas pu les briser.

« Je ne pense pas qu’il y avait quoi que ce soit de mal dans notre attitude. Nous ne pouvions tout simplement pas offrir la qualité pour marquer.

« Les joueurs sont très déçus. Ils connaissent l’importance de la FA Cup et ils voulaient gagner. Lorsque nous avons bien fait les choses, le gardien de but était dans une forme exceptionnelle et je dois remercier Cambridge et son manager.

« Nous avons passé de bons moments. Mais nous manquions de cet instinct de tueur dont chaque équipe a besoin. Ensuite, lorsque vous ne mettez pas le jeu au lit, il y a toujours une chance que vous vous laissiez ouvert et, malheureusement, un de ces moments nous a coûté le match.

Newcastle devrait manquer Aaron Ramsey, le milieu de terrain étant sur le point d’effectuer un retour à Londres

Eddie Howe espère que Newcastle restera confiant

Newcastle a peut-être été quelque peu « malchanceux » contre Cambridge, selon Howe. Mais il espère qu’ils ne perdront pas l’optimisme qu’ils avaient construit avant le match.

De plus, il était satisfait du soutien à St James’ Park, qui pourrait être utile pour une équipe en laquelle il croit.

Il a poursuivi : « La taille de la tâche reste ce qu’elle est. J’espère juste que le jeu n’entame pas la confiance de nos joueurs. Avant le match, nous étions dans un état d’esprit décent et avons été stimulés par les performances de Manchester United.

« Lorsque vous ne gagnez pas et n’atteignez pas vos objectifs, cela doit vous forcer à travailler encore plus dur et c’est ce que nous ferons.

« Je pense que nous avons été un peu malchanceux aujourd’hui. Mais il faut un peu de chance pour arriver en finale et remporter la FA Cup. Ce n’était pas notre année et je suis déçu pour les supporters pour le feeling et le bruit qu’ils nous ont donné aujourd’hui. Je pense qu’ils ont vu une équipe motivée aujourd’hui qui a tout donné mais pas assez dans le dernier tiers.

« Le prochain groupe de matchs pourrait potentiellement être déterminant pour la saison. Nourrir les payeurs et leur donner la confiance nécessaire pour exécuter est le défi auquel je suis confronté. C’est un bon groupe de joueurs avec une bonne attitude. Mais nous devons prendre cette défaite au menton et revenir à nouveau. »

LIRE LA SUITE: Newcastle a porté un coup alors que l’offre pour récompenser la star de Liverpool est entravée par une clause secrète