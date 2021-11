Eddie Howe réagit aux fans d’Arsenal se moquant de Newcastle United lors de la défaite

Eddie Howe est catégorique sur le fait que Newcastle United a une qualité suffisante pour éviter la relégation (REX/Shutterstock)

Eddie Howe insiste sur le fait que Newcastle United a suffisamment de qualité pour rester en Premier League après avoir été moqués par les supporters d’Arsenal à l’Emirates Stadium samedi.

Les buts de Bukayo Saka et Gabriel Martinelli en deuxième mi-temps ont scellé une victoire 2-0 pour l’équipe de Mikel Arteta, laissant Newcastle toujours à la recherche de sa première victoire en Premier League cette saison.

Pendant le match, les fans d’Arsenal ont fait la lumière sur la prise de contrôle de Newcastle de 305 millions de livres sterling soutenue par les Saoudiens en chantant: « Tu es riche mais tu es f ****** s*** ».

Mais lorsqu’on lui a posé des questions sur le chant des fans d’Arsenal après le match, Howe a répondu: « Je ne suis pas d’accord avec cela.

« Je pense avoir vu dans le vestiaire que nous avons de très bons joueurs ici.

« Nous manquons de confiance en ce moment, naturellement, parce que nous n’avons pas gagné de match cette saison.

Bukayo Saka a marqué le premier match d’Arsenal lors de sa victoire 2-0 contre Newcastle United (.)

« Nous attirerons naturellement les critiques, je pense.

«Nous devons prendre cela. Nous devons avoir les épaules larges.

Plus : Football



« Je pense que si nous restons engagés comme nous l’étions aujourd’hui, je pensais que l’attitude des joueurs était très bonne, malgré un retard de 2-0.

« Je pensais que nous étions très bons dans la dernière période du match, alors nous ne pouvons que parler sur le terrain et essayer de riposter. »

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.





Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();