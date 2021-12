Eddie Howe révèle le plan d’hiver de Newcastle United au milieu de l’admission surprise de la sortie du joueur

Eddie Howe admet que lui et son équipe ont identifié les joueurs qu’ils veulent en janvier, mais n’a parlé à personne de son départ du club le mois prochain.

Les pies ont été pressenti pour recruter dans la fenêtre d’hiver alors que Howe trace un itinéraire loin des trois derniers. L’équipe du nord-est occupe le 19e rang avant la période des fêtes, avec seulement 10 points en 18 matchs joués. Ils sont à trois points de la sécurité et ont joué plus de matchs que la plupart des clubs qui les entourent dans le classement.

Cela semble sombre pour les Tynesiders qui font face à la perspective d’une relégation malgré la prise de contrôle soutenue par les Saoudiens. Janvier semble prêt à faire ou défaire la saison.

De nombreux joueurs ont été liés à St James’ Park tandis qu’un certain nombre devraient partir. L’ancien chef de Bournemouth a avoué que ce n’était pas quelque chose dont il avait parlé à son équipe.

Et Howe a clairement indiqué qu’il s’attend à ce que ses hommes fassent leur travail pendant qu’ils sont encore dans les livres.

« Je n’ai eu aucune de ces conversations avec mes joueurs et je ne les encouragerais pas non plus », a-t-il déclaré aux journalistes, selon The Chronicle. «Nous avons besoin de tous ceux qui sont ici concentrés sur le combat pour rester dans la ligue. Aussi simple que cela. Je n’encouragerais personne à chercher ailleurs.

« Nous avons une petite équipe. Nous avons également quelques blessures au sein de l’équipe, donc tout le monde devrait se concentrer sur l’intégration dans l’équipe. »

Howe travaille sur le plan de sauvetage de Newcastle

L’euphorie initiale de voir le dos de Mike Ashley a maintenant été remplacée par la réalité de la situation. Malgré une première victoire en championnat de la saison contre Burnley, les hommes de Howe ont perdu leurs trois derniers matchs.

Ils sont descendus à Leicester City, Liverpool et Manchester City par un score combiné de 11-1. Et la prochaine étape est la visite de Manchester United le 27 décembre.

Il reste à voir si la cavalerie arrivera dans la nouvelle année. On pense que les Magpies ciblent des stars du prêt de grande classe pour essayer de renverser la vapeur.

Et Howe a avoué qu’il y a un effort collectif pour s’assurer qu’ils font venir le bon personnel.

« Nous avons évidemment des joueurs que nous examinons et que nous avons identifiés », a-t-il ajouté. « Entre moi, l’équipe d’entraîneurs et l’équipe de recrutement, nous avons un grand nombre de personnes qui travaillent au nom du club de football pour essayer de trouver un moyen de renforcer l’équipe. »

