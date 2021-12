Eddie Howe sans Ciaran Clark pour la relégation à six points contre l’équipe de Sean Dyche à St James ‘Park

Newcastle United fait face à un affrontement crucial en Premier League lorsqu’il affrontera Burnley ce week-end.

Les Magpies ont connu un début de saison catastrophique après avoir disputé 14 matches de championnat sans victoire.

Eddie Howe et Sean Dyche s’affronteront dans une relégation à six points

L’équipe d’Eddie Howe est arrivée à quelques minutes d’une première victoire contre Norwich City mardi soir, mais a finalement été tenue en échec 1-1 par les Canaries.

Pour Burnley, il faut également un résultat positif avec les Clarets coincés dans la zone de relégation avant le choc.

Newcastle United contre Burnley : date et heure

Le choc de la Premier League aura lieu le 4 septembre au St James’ Park de Newcastle.

Le coup d’envoi est prévu à 15 heures, heure du Royaume-Uni.

Les Magpies espèrent mettre fin à leur série de 14 matchs sans victoire dans la ligue.

Eddie Howe est confronté à une tâche incontournable contre les Clarets Newcastle United vs Burnley: commentaire de talkSPORT

L’affrontement sera diffusé exclusivement en direct sur talkSPORT 2 avec une couverture à partir de 14h45.

La couverture sera présentée par Dan Windle tandis que les commentaires seront fournis par Mark Wilson et Dean Saunders.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l'Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM

.

Sean Dyche sera déterminé à remporter une victoire à St James’ Park Newcastle United contre Burnley: Nouvelles de l’équipe

Eddie Howe sera privé de Ciaran Clark qui est suspendu suite à son carton rouge contre Norwich City.

Jamaal Lascelles est incertain après avoir raté contre les Canaries, tandis que Matt Ritchie devrait être de retour dans la course.

Paul Dummett reste un absent de longue date.

Pendant ce temps, James Tarkowski et Ashley Westwood devraient revenir en lice après une suspension.

Ciaran Clark a laissé Eddie Howe furieux après avoir été expulsé dans les neuf minutes qui ont suivi le match avec Norwich Newcastle United contre Burnley : faits du match Newcastle a remporté les deux rencontres de championnat avec Burnley la saison dernière – ils ont remporté la dernière fois consécutivement contre les Clarets entre septembre 1953 et septembre 1955 ( une série de cinq).Burnley est sans victoire lors de ses huit derniers matches de championnat à l’extérieur contre Newcastle (D4 L4), avec sa dernière victoire de ce type à St James’ Park en avril 1976 (1-0).Newcastle est sans victoire lors de ses 15 derniers matchs dans toutes les compétitions – ils n’ont eu qu’une seule fois une série plus longue sans victoire dans leur histoire, avec 23 matchs entre janvier et août 1978. Burnley n’a remporté que deux de ses 17 derniers matchs de Premier League, le samedi à 15 heures (D9 L6), ayant remporté 11 de leurs 18 matchs précédents dans la compétition avant cette course. Newcastle n’est que la quatrième équipe à ne pas remporter l’un de ses 14 premiers matchs d’une campagne de Premier League. Tous les trois précédents ont été relégués à la fin de la campagne – Swindon en 1993-94 (15 matchs), QPR en 2012-13 (16 matchs) et Sheffield United en 2020-21 (17 matchs). Aucune équipe n’a fait plus de matchs nuls. matchs de Premier League que Newcastle ou Burnley cette saison (7, niveau avec Brighton et Crystal Palace); les Clarets sont invaincus en cinq matchs, dont quatre nuls (W1), se lançant pour la dernière fois dans une série d’invincibilités plus longues en juin/juillet 2020 (sept matchs). que huit sans victoire sur la route entre août 2016 et avril 2017 (17 de suite). Allan Saint-Maximin a tous deux marqué et aidé un but lors des deux matchs de Premier League de Newcastle contre Burnley la saison dernière. Dans l’histoire de la Premier League, seuls trois joueurs ont marqué et aidé dans trois matchs consécutifs contre un adversaire – Steven Gerrard contre Newcastle, Theo Walcott contre West Ham et Roberto Firmino contre Arsenal. Le manager de Burnley, Sean Dyche, a remporté six de ses huit dernières rencontres avec Eddie Howe de Newcastle (L2), remportant chacun des quatre derniers d’affilée par un score total de 11-1.Callum Wilson a marqué 17 buts en Premier League pour Newcastle, plus de deux fois plus que tout autre joueur des Magpies depuis qu’il a rejoint le club en début de saison dernière.