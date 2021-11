Eddie Howe s’apprête à retrouver Ryan Fraser, la « misérable merde »

Eddie Howe est sur le point de retrouver Ryan Fraser, un joueur qui a abandonné Bournemouth au milieu de leur bataille de relégation lors de la saison 2019/20.

Howe est devenu le nouveau manager de Newcastle, signant un contrat jusqu’à l’été 2024.

Son premier travail sera d’éloigner le club de la zone de relégation, mais il retrouvera également Fraser, ainsi que quelques autres de ses anciennes stars de Bournemouth, à St James Park.

L’ailier écossais a passé sept ans à Bournemouth avec Howe, mais au milieu de la pandémie de coronavirus, il a décidé de quitter le club alors qu’ils étaient en difficulté de relégation.

Fraser a décidé de ne pas signer de contrat à court terme, avec huit matchs restants de la saison après la pause forcée du football en raison de la pandémie, et est parti.

Laissés sans l’un de leurs joueurs clés, les Cerises ont finalement été relégués de la Premier League. Le joueur de 27 ans a été vivement critiqué pour sa décision, alors qu’il rejoignait Newcastle pour un transfert gratuit.

Howe a admis que c’était « inconfortable » pour lui après la décision de Fraser, mais le joueur a déclaré plus tard que la paire restait en bons termes.

Howe dit que la situation de Fraser l’a laissé « mal à l’aise »

Mais Simon Jordan de talkSPORT n’a pas hésité à critiquer Fraser pour avoir abandonné le club de la côte sud lors d’une bataille de relégation.

L’expert qui parle franchement est même devenu viral après avoir qualifié l’Écossais d’« individu misérable » et d’« étron ».

Il a certainement le sens des mots, notre Simon.

« Je ne comprends pas très bien le point de vue de Ryan Fraser en donnant cette information », a déclaré Jordan à l’animateur de talkSPORT Jim White.

« Pour moi, il dit à Bournemouth : ‘J’aurais pu t’aider, mais je n’aurais pas pris la peine de le faire’. Tu l’aurais avec toi dans les tranchées…

« L’idée qu’il n’aurait pas pu aider Bournemouth ou Bournemouth n’aurait pas pu lui donner le réconfort de s’assurer que s’il se blessait en aidant le club qui lui a donné une carrière pendant sept ans, cela n’aurait pas d’impact sur son prochain mouvement…

Fraser a décidé de quitter Bournemouth en transfert gratuit alors qu’ils étaient dans une bataille de relégation

«Il y a quelque chose dans ce sentiment qui enveloppe certaines des parties de l’industrie du football qui sont assez désagréables.

« Parce que vous avez raison et que vous devez prendre soin de vous parce qu’il y a des moments où personne ne s’occupe de vous, il existe un certain degré d’intégrité, de responsabilité et de respect. Vous respectiez ce club quand vous en obteniez ce que vous vouliez, et maintenant vous ne le faites pas quand cela ne vous convient pas.

«Je ne suggère pas que vous devriez avoir une loyauté au-delà des domaines de votre contrat, mais dans les moments exceptionnels, dans lesquels nous vivons actuellement, vous avez besoin de personnes exceptionnelles.

« Et si je suis Newcastle, je regarde cet individu misérable qui pense: » Quand il s’agissait d’adversité, vous ne vouliez pas vous lever « .

« J’aime Stevie Bruce, c’est un grand ami à moi, il était l’un de mes managers à Palace et je pense que c’est un manager fantastique, je suis un grand supporter de lui à Newcastle.

« Mais je regarde le personnage de ce gars et je pense: ‘Tu es une merde’.

L’expert de talkSPORT Simon Jordan est devenu viral en ligne pour ‘turdgate’

Fraser a rejoint Newcastle après avoir quitté Bournemouth

« Pourquoi voudrais-je quelqu’un comme toi qui, lorsqu’il s’agit d’adversité ou d’une situation où je vais vraiment avoir besoin de toi pour te lever, vas-tu être le même que tu étais là-bas [at Bournemouth]?

« Je pense qu’il y a quelque chose de fondamentalement assez répugnant là-dedans.

« Ferme ta gueule et ne t’avise pas de sortir et de commencer à expliquer comment tu aurais pu faire quelque chose pour aider quelqu’un, mais tu ne l’as pas fait, et comment cela aurait été mieux pour eux si tu l’avais fait et toi » es triste parce qu’il aurait pu être tellement plus facile pour votre droit de passage de faire exactement ce que vous voulez, mais vous ne l’avez pas fait.

« C’est HORRIBLE !

« C’est scandaleux de s’asseoir là, presque banalement, en disant aux fans de Bournemouth: » J’aurais pu vous aider et cela aurait été mieux pour MOI si vous n’aviez pas été relégué « .

« Non, ça aurait été mieux pour LE CLUB s’ils n’avaient pas été relégués, espèce de cochon narcissique ! »