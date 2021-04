Restez à jour avec toutes les dernières nouvelles sportives, vues et potins….

PRINCIPALES TÊTES: John Stones compense son erreur alors que l’Angleterre dépasse la Pologne lors du match de qualification pour la Coupe du monde Frank Lampard devient le favori des bookmakers pour devenir le prochain manager des moins de 21 ans de l’Angleterre alors que la pression sur Aidy Boothroyd augmente Timo Werner manque un gardien alors que l’Allemagne subit une défaite choc. Macédoine du Nord Erling Haaland, Harry Kane, Jack Grealish et Romelu Lukaku tous sur la liste de transfert de Man City cet été Kane a exhorté à rester à Tottenham au milieu des liens de Man City … par l’ancien manager d’Arsenal Arsene Wenger La légende des Rangers Ally McCoist admet qu’il a interrogé Roy Keane sur le Le travail celtique … et révèle la réponse typique de la légende de Manchester United Les changements majeurs de la Ligue des champions à venir avec 36 équipes et 225 matches par saison – et le nouveau format verrait Liverpool se qualifier même s’il rate le top quatre