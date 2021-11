Eddie Howe soutenu pour être le « deuxième Kevin Keegan » à Newcastle par le légendaire président Sir John Hall

Le légendaire président de Newcastle, Sir John Hall, pense qu’Eddie Howe pourrait être la seconde venue de Kevin Keegan à St James ‘Park.

Howe, l’ancien manager de Bournemouth, a été nommé par les nouveaux propriétaires des Magpies suite au limogeage de Steve Bruce.

Howe a l’opportunité de sa vie à Newcastle, mais doit d’abord orienter le club vers la sécurité

Avec le Toon désormais soutenu par le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite, Howe sera chargé de faire de Newcastle une superpuissance mondiale dans les années à venir.

Tout d’abord, cependant, l’Anglais doit éviter la relégation et restaurer la fierté de St James’ Park, après un début de campagne sans intérêt qui laisse le club 19e en Premier League.

L’histoire pourrait bien se répéter pour Newcastle, qui était au bord de la relégation en troisième division lorsque Sir John a acheté les Magpies en 1992.

Il a nommé Keegan et, en 1996, Newcastle défiait Manchester United pour le titre de Premier League.

Avec une réputation de football attrayant, quelles que soient les ressources, Sir John soutient Howe pour construire une équipe dont les Geordies peuvent être fiers.

Keegan a ramené Newcastle du bord du gouffre dans les années 90

« Nous avions de nombreux managers qui avaient un nom formidable, mais ils ont échoué », a déclaré l’ancien président à Jim White sur talkSPORT.

«Il est venu dans un club avec des fans très ambitieux. Il a l’air d’avoir plein de bonnes idées. Il veut jouer au football de passe, tout comme Keegan.

« Qui sait, il pourrait être le deuxième Keegan, à venir et à nous offrir le football que nous apprécions.

« Nous tous ici lui apporterons le soutien dont il a besoin pour sortir de la relégation. Ensuite, au cours des prochaines années, construisez une équipe.

« Nous savons que cela prendra du temps, et à son âge, il a le temps de le faire. »

Sir John, qui avait auparavant un stand portant son nom à St James ‘Park, reste une figure populaire à Tyneside, mais on ne peut pas en dire autant de l’homme à qui il a vendu ses actions en 2007.

Sir John Hall a supervisé une véritable transformation à Newcastle

Les fans de Newcastle ont été contraints de subir des années de peu d’investissement et de football peu attrayant pendant le règne de 14 ans de Mike Ashley, laissant beaucoup à Amanda Staveley et co. à réparer.

Sir John exhorte à la patience et insiste sur le fait qu’une reconstruction prendra du temps. Cinq ans, pour être précis.

Il a ajouté : « Les nouveaux propriétaires arrivent et ils n’ont jamais eu l’expérience de diriger un club de football auparavant – ce n’est pas facile.

« Vous ne pouvez pas simplement entrer dans un club de football. Il faut leur laisser du temps. Cela ne peut pas se faire du jour au lendemain.

« Vous allez vous tromper, je l’ai fait quand j’ai repris le club, l’essentiel est que vous appreniez d’eux et que vous avanciez. »

Howe a regardé le tirage de Newcastle avec Brighton aux côtés des propriétaires du club

Il a ajouté : « Il faudra cinq ans pour construire une équipe, je pense que nous nous attendons tous à cela. Il faut réussir pour amener les joueurs. Les meilleurs joueurs ne viendront que si vous réussissez, pourquoi devraient-ils le faire ?

« Si Eddie connaît les joueurs qu’il veut, comme Keegan, cela fera une grande différence.

« Il ne sert à rien d’être négatif, nous devons sortir et être positifs. C’est tout le monde – le conseil d’administration, les supporters et l’équipe.