Eddie Howe soutenu pour le poste celtique par la légende des Hoops Stiliyan Petrov, mais Simon Jordan ne sait pas si l’ancien patron de Bournemouth a la capacité de gérer les géants écossais

Le héros celtique Stiliyan Petrov est excité par la spéculation qu’Eddie Howe est le principal prétendant à être nommé remplaçant de Neil Lennon.

Howe a maintenant dépassé Roy Keane en tant que favori pour être le prochain manager des Hoops après avoir prétendu qu’il était « sérieusement intéressé » par le rôle.

Eddie Howe a quitté Bournemouth par consentement mutuel à la fin de la saison dernière

Le nouveau manager sera chargé de reconstruire l’équipe après que les Rangers aient remporté un 55e titre en Premiership écossais.

Petrov, qui a joué 311 fois pour le Celtic, a parlé à Jim White de talkSPORT de Howe et des liens avec le poste vacant.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait du fait que Howe était le favori, Petrov a répondu: «Excité. C’est un jeune manager moderne et ce que je sais d’Eddie et ce que j’ai entendu, c’est qu’il est très positif, calme, un bon communicateur et défie les joueurs.

«Le plus important est qu’il s’occupe également de la plupart des entraîneurs. Il fait 90 pour cent de l’encadrement tout au long de la semaine, ce qui est important.

«C’est un entraîneur très attentif, si vous regardez son histoire, il joue un système offensif – 4-4-2 ou 4-4-1-1.

Stiliyan Petrov a passé sept ans au Celtic, jouant 311 fois avant de rejoindre Aston Villa

«C’est un manager très attentif aux détails qui aime défier les joueurs et s’assure que quand il défie les joueurs, ils se développent.

«C’est quelque chose que les fans du Celtic attendent avec impatience. C’est quelque chose de nouveau et de différent des managers que nous avons eu auparavant.

«Il est jeune, affamé, énergique. Je ne suis pas surpris que le Celtic fasse pression pour lui et qu’il soit devenu le meilleur candidat.

Howe est au chômage depuis qu’il s’est séparé de Bournemouth l’été dernier.

Le joueur de 43 ans a une énorme expérience malgré son âge relativement jeune, avec 12 ans en tant que manager à travers deux périodes avec les Cherries et un bref passage à Burnley.

Il a guidé Bournemouth de la Ligue 2 jusqu’à la Premier League, avant d’être relégué de l’élite la saison dernière.

Howe a connu le succès avec Bournemouth et serait passionné par le travail celtique

«Lorsque vous nommez un directeur, il y a toujours un risque, mais vous devez être sûr de la personne que vous nommez», a ajouté Petrov.

«Eddie Howe a incroyablement bien réussi. Il n’a que 43 ans, je pense qu’il a 11 ou 12 ans d’expérience comme entraîneur. Pourquoi pas? Ce serait un grand défi pour lui et une grande excitation pour les fans du Celtic.

«Je crois qu’il le sait (il doit reprendre le titre). Quiconque est en lice pour le poste au Celtic sait qu’il doit prendre le relais, surtout après la saison des Rangers.

«Ils doivent commencer à gagner tout de suite et mettre les Rangers sous pression. Et avoir du succès européen aussi, car la ligue ne suffit pas.

Pendant ce temps, l’animateur de talkSPORT, Simon Jordan, n’est toujours pas convaincu que Howe a la « capacité » de gérer un grand club comme le Celtic.

Il a déclaré: «Il ne fait aucun doute qu’il a fait un travail remarquable pendant une longue période à Bournemouth, mais Bournemouth et le Celtic sont des clubs très différents.

«Le Celtic, avec une base de fans et des attentes dans une ligue à deux chevaux, a différents niveaux d’anticipation, d’ambition et d’attentes d’un manager. Je ne suis pas sûr qu’il ait la capacité de gérer à ce niveau. Je ne suis pas convaincu.

Jordan évalue Howe en tant que manager, mais ne sait pas s’il pourra faire le pas avec le Celtic

«Il a très bien géré à Bournemouth [then does that mean] il est une chaussure à gérer au Celtic?

«Mais de l’autre côté de cet argument, je regarde qui est allé là-bas au fil des ans et je pense certainement, dans le plus grand respect au monde, qu’Eddie Howe est un meilleur entraîneur que Neil Lennon.

«Je ne pense pas que ce serait un mauvais rendez-vous, mais je ne saute pas en disant: ‘wow, c’est les rendez-vous’.

« Il y a des limites parce que vous n’avez pas tendance à attirer les meilleurs entraîneurs du monde vers le football écossais. »