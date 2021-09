Eddie Jackson de Queensrÿche a été “vendu” sur le chanteur Todd La Torre après une seule chanson

Corbeille en métal des années 80 a mis en ligne une interview avec Eddie Jackson dans lequel la QUEENSRŸCHE le bassiste réfléchit au départ du chanteur d’origine Geoff Tate en 2012 et l’ajout de Geoffremplaçant, ancien GLOIRE CRIMSON leader Todd La Torre.

« Nous étions en quelque sorte à la croisée des chemins » Eddie dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Les choses n’allaient pas très bien pour les quatre membres d’origine, et une décision a dû être prise. Cette décision a été prise. Nous y sommes donc.

“On pourrait penser que vous auriez tous vos canards alignés, mais nous étions juste là à ce carrefour en nous demandant : ‘D’accord, eh bien, certaines décisions doivent être prises. Quel est notre plan de sauvegarde ?’

“Michael [Wilton, QUEENSRŸCHE guitarist] travaillait sur un projet parallèle. Et il nous avait dit qu’il allait prendre du temps pour écrire son propre petit CD solo. Il travaillait avec ce chanteur, qui est en fait un batteur avant tout, et un très bon batteur, nommé Todd La Torre. Il a pu l’engager pour travailler sur son projet solo. Et à l’époque, quand nous avons pris la décision de quitter notre ancien chanteur, c’est à ce moment-là Mike nous a approchés et nous a dit : « Écoutez, les gars, je travaille en quelque sorte avec ce chanteur sur mon projet solo. Il connaît le groupe. En fait, après avoir travaillé avec lui pendant plusieurs semaines, ce gars peut vraiment frapper beaucoup de ces notes qui Geoff a pu frapper. Donc, si nous voulons nous réunir et l’auditionner, faites-le moi savoir. Et à l’époque aussi, Geoff travaillait sur son projet solo — il était bien en avance sur son projet solo ; Je pense qu’il était déjà sorti et qu’il allait monter une tournée. Nous étions donc dans les limbes pendant un moment. Et puis c’est quand Mike nous a approchés et a suggéré [Todd] en tant que chanteur pour que nous puissions en quelque sorte interpréter des chansons de groupe de reprises ainsi que QUEENSRŸCHE Chansons.

“Nous nous sommes réunis”, a-t-il poursuivi. “Et c’était l’un de ceux-là… Sans le savoir et en savoir trop sur quelqu’un… Il était bien conscient de son groupe. Quand Michael l’a amené aux répétitions, nous nous sommes juste assis et avons commencé à parler, « Hé, qu’est-ce que vous écoutez ? » Nous avons juste commencé à discuter et à parler, évidemment, de QUEENSRŸCHE et lui-même en tant que musicien et tout. Nous nous sommes donc réunis cet après-midi de répétition et avons tout mis en place. Et il a demandé : « Hé, par quoi veux-tu commencer ? [And we said], ‘Vous nous le dites, parce que si vous voulez répéter sur n’importe quel QUEENSRŸCHE chansons, faites-nous savoir laquelle, parce que je suis sûr Michael vous a donné une liste de chansons que nous pourrions en quelque sorte parcourir. Et il dit, ‘Que diriez-vous “Reine du Reich”?’ ‘D’accord. Amende. Parfait.’ Alors nous avons commencé l’intro, et ici il chante cette intro où la voix monte en flèche avec ce ton long, criard et perçant, et je joue de ma basse et j’entends ça et je regarde par-dessus et Je regarde Scott [Rockenfield, then-QUEENSRŸCHE drummer], et je dis, ‘Wow!’ Et je joue juste et tout. Alors nous avons fini la chanson, et je dis : ‘Bien sûr. Je suis vendu. Travaillons ensemble.’ Et c’était à peu près le consensus pour tout le monde. Il n’a fallu à peu près qu’une chanson.”

Deux semaines avant d’annoncer que QUEENSRŸCHE se séparait de Tate en juin 2012, Jackson, Wilton, Rockenfield, La Torre et et guitariste Parker Lundgren joué deux spectacles dans leur ville natale de Seattle sous le nom L’OUEST MONTANT. Des séquences vidéo filmées par des fans de l’un des concerts peuvent être vues ci-dessous.

En avril 2014, Tate et QUEENSRŸCHE a annoncé qu’un règlement avait été trouvé après une bataille juridique de près de deux ans où le chanteur a poursuivi en justice les droits de la QUEENSRŸCHE Nom. Original QUEENSRŸCHE membres Wilton, Jackson et Scott Rockenfield (batterie) a répondu avec une contre-poursuite. Le règlement comprenait un accord qui Wilton, Rockenfield et Jackson continuerait comme QUEENSRŸCHE, tandis que Tate aurait le droit exclusif d’interpréter les albums “Opération: Mindcrime” et “Opération: Mindcrime II” dans leur intégralité en direct.

Wilton et Jackson sont les seuls membres originaux restants de QUEENSRŸCHE, qui a déjà sorti trois albums avec La Torre au chant — 2013 “Queensrèche”, 2015 “Condition Humaine” et 2019 “Le verdict”.

Rockenfield n’a pas joué avec QUEENSRŸCHE en plus de quatre ans. Le groupe a utilisé l’ancien KAMELOT le batteur Casey Grillo à des fins de tournée depuis avril 2017.

Les pistes de batterie sur “Le verdict” ont été fixées par La Torre.