Eddie Jones a raison de commencer Marcus Smith devant George Ford – mais la star des Harlequins a besoin de Manu Tuilagi et non d’Owen Farrell à côté de lui

L’inclusion de Marcus Smith dans l’équipe d’Angleterre aux dépens de George Ford pourrait bien annoncer une nouvelle et passionnante génération de rugby anglais.

Le paysage était certes positif, bien que fade, à la fin de 2020 après un balayage des Six Nations et de la Coupe des Nations d’automne.

Smith semble prêt à démarrer pour l’Angleterre à l’ouverture

Après avoir subi une défaite sur neuf Tests, cela a permis aux hommes d’Eddie Jones de rester deuxièmes au classement mondial.

Pourtant, la clameur pour plus de sensations fortes est rapidement passée d’un faible bourdonnement à un rugissement sourd lorsque Jones a renforcé sa décision d’adopter une approche plus lourde pour le championnat 2021.

Les défaites contre l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande ont permis à la Rose Rouge de terminer cinquième du classement pour égaler sa pire performance de son histoire lors du célèbre tournoi.

Avant le tournoi, Jones a parlé de jouer au «rugby efficace», mais l’Australien semble s’en éloigner avec une nouvelle équipe audacieuse pour les Internationaux d’automne avec l’introduction de Smith aux dépens de l’homme d’État de confiance Ford.

Jones a abandonné l’impressionnant Ford pour son équipe des internationaux d’automne

Les Tonga, l’Australie puis l’Afrique du Sud attendent la Rose Rouge à Twickenham cet hiver et Jones peut se réjouir de la résurgence de son pays d’origine.

Les Wallabies avaient l’air d’une bête complètement différente lors du championnat de rugby cet été grâce au retour du Samu Kerevi physiquement dominant et décisif au centre intérieur.

La force brute et le rythme de Kerevi ont fourni la feuille parfaite pour le mercuriel Quade Cooper à 10 ans alors que la paire s’emboîtait parfaitement pour déconcerter et brutaliser les adversaires dans une égale mesure.

Smith bénéficie d’un partenariat tout aussi fructueux avec Andre Esterhuizen chez Harlequins, avec les 6 pieds 3 pouces, 18e Springbok formant un petit et grand duo qu’il décrit comme « un match crucial ».

Kerevi et Cooper ont donné à l’Angleterre un plan d’utilisation de Marcus Smith

Esterhuizen et Smith ont parfait la petite et la grande dynamique

Même à l’âge de 22 ans, Smith pourrait bien être le catalyseur d’une nouvelle et passionnante ère du rugby anglais aux côtés de deux des membres les plus établis des précédentes équipes de Jones.

Owen Farrell restera à nouveau capitaine, mais le retour au bercail de Manu Tuilagi représente pour Smith une opportunité de reproduire sa forme de club explosive sur la scène internationale.

On peut affirmer qu’aucun retour n’a eu un impact plus central pour Jones que Tuilagi, avec des performances cruciales contre l’Irlande à Dublin et contre la Nouvelle-Zélande au Japon soulignant son importance en 2019.

Le centre Sale Sharks a été régulièrement déployé à 12 ans au cours de cette période, s’écrasant régulièrement sur la ligne de gain, et Smith peut prospérer aux côtés du vétéran avec sa capacité à injecter du rythme et de l’excitation dans une équipe anglaise au nouveau look.

Tuilagi est l’un des rares centres capables d’arrêter les sud-africains

Tuilagi s’est blessé contre la France en janvier 2020

Avec l’ajout d’Alex Dombrandt à l’équipe, l’Angleterre peut avoir une colonne vertébrale capable de dominer les matchs et de le faire avec style. Les Quins No.8 ont fait leur entrée dans l’équipe aux dépens de Billy Vunipola et ont une entente presque symbiotique avec Smith.

Le sang-froid et la classe du demi d’ouverture, associés à la puissance et à la technique de l’étroit vers l’avant, font qu’ils peuvent troubler même la défense la plus turgescente.

Un triumvirat de Smith, Dombrandt et Tuilagi permettrait au jeune de jouer son jeu typiquement soyeux et subtil avec la puissance et le rythme autour de lui pour séparer les équipes.

Et le capitaine Farrell alors ?

Hartley a été remplacé par Farrell en tant que capitaine de l’Angleterre

Hache de l’équipe d’Angleterre avant la Coupe du monde 2019, l’ancien skipper Dylan Hartley ne connaît que trop bien la douleur de perdre sa place de capitaine au moment le moins opportun.

Pourtant, l’ancien talonneur pense que Tuilagi pourrait revenir à sa position typique au centre extérieur pour offrir au meneur de jeu des Saracens un espace à 12 pour s’accorder avec Smith.

« Je ne pense pas qu’Owen sera négligé, et je sais par expérience que ce qui se passe en dehors du terrain dans un rôle de leadership fait partie intégrante de la façon dont cette équipe fonctionne et se prépare », a déclaré Hartley au Times. «Owen a la capacité de jouer au rugby avant-pied et offensif.

«Je repense à 2016, quand Eddie est arrivé pour la première fois et tout était: être contre eux, face à eux, attaquer, attaquer, attaquer. C’était l’état d’esprit de notre équipe. Et c’est pourquoi nous y sommes allés. Owen peut jouer à ce jeu.

.

Un axe de Smith et Farrell à 10 et 12 est la façon dont Hartley irait

Smith a montré dans de brefs camées pour l’Angleterre et les Lions cet été qu’il peut jouer au plus haut niveau et faire face à la pression.

Cependant, Jones décide d’utiliser le jeune, une nouvelle ère passionnante du rugby attend l’Angleterre.