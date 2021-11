Eddie Jones appelle quatre joueurs non plafonnés pour Autumn International à Twickenham

L’Angleterre accueille les Tonga à Twickenham ce week-end lors de la première de leurs rencontres internationales d’automne.

Eddie Jones espère que son équipe pourra réaliser une performance qui remontera le moral lors du premier des trois matches pour eux dans les semaines à venir.

Eddie Jones aura de grands espoirs avant le choc de samedi

Les Tonga ont lancé leur campagne samedi et ont perdu 60-14 contre l’Écosse à Murrayfield, Kyle Steyn marquant quatre essais pour les Écossais.

Avec l’Australie et l’Afrique du Sud qui suivent pour l’Angleterre, l’espoir sera qu’ils puissent démarrer la série de matchs du meilleur possible.

Angleterre v Tonga : comment écouter

Le choc des Autumn International Series aura lieu le samedi 6 novembre au Principality Stadium de Cardiff.

Le coup d’envoi est fixé à 15h15.

talkSPORT 2 fournira des commentaires en direct d’Andrew McKenna, Ben Kay et Rachael Burford.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Maro Itoje est en ligne pour faire son 50e test contre Tonga England v Tonga: Nouvelles de l’équipe

L’équipe d’Angleterre d’Eddie Jones pour la série internationale d’automne.

Attaquants anglais : Jamie Blamire, Callum Chick, Luke Cowan-Dickie, Tom Curry, Trevor Davison, Nic Dolly, Alex Dombrandt, Charlie Ewels, Ellis Genge, Jonny Hill, Maro Itoje, Courtney Lawes, Lewis Ludlam, Joe Marler, George Martin, Sam Simmonds, Kyle Sinckler, Will Stuart, Sam Underhill,

Soutiens anglais : Mark Atkinson, Owen Farrell, Tommy Freeman, George Furbank, Max Malins, Jonny May, Raffi Quirke, Adam Radwan, Harry Randall, Henry Slade, Marcus Smith, Freddie Steward, Manu Tuilagi, Anthony Watson, Ben Youngs.

Eddie Jones se sent confiant avant le choc des Tonga Angleterre contre Tonga : qu’est-ce qui a été dit ?

L’entraîneur anglais Eddie Jones a déclaré : « C’est une équipe jeune mais très bonne et talentueuse qui a tous gagné sa place. C’est l’une des équipes les plus compétitives que j’ai jamais choisies.

« Il y a un certain nombre de joueurs déçus qui n’ont pas été sélectionnés, mais ils savent ce qu’ils doivent faire et aucune porte n’est fermée à aucun joueur.

« Nous attendons avec impatience trois matchs test difficiles. Les Tonga jouent toujours un jeu fort et physique et l’Australie et l’Afrique du Sud ont vécu de longues périodes ensemble et ce sera un bon défi pour nous.

« Notre objectif chaque semaine sera de nous améliorer de plus en plus alors que nous préparons la Coupe du monde de rugby en 2023. »