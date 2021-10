Eddie Jones insiste sur le fait qu’il s’agit d’une « période passionnante » pour l’Angleterre, annoncée par l’inclusion du passionnant Marcus Smith.

Jones a choisi une équipe dynamique et intrigante pour la série des nations d’automne qui comportait plusieurs omissions très médiatisées.

Smith a impressionné pour son pays contre l’opposition nord-américaine cet été

On ne sait pas si Smith jouera aux côtés ou à la place d’Owen Farrell

Le trio des Saracens Jamie George, Billy Vunipola et son frère Mako ont tous été exclus de l’équipe, tandis que le gardien éprouvé George Ford n’a pas réussi à faire la coupe après un excellent départ avec les Leicester Tigers.

Au lieu de cela, quatre joueurs non plafonnés et huit qui ont fait leurs débuts en juillet ont été inclus, Jones estimant qu’un troisième tournoi serait trop pour certains joueurs.

Alors qu’Owen Farrell restera capitaine, Jones a offert à Smith la chance de s’approprier le maillot n ° 10 après quelques années brillantes avec les Harlequins et un été impressionnant avec son pays qui a abouti à des débuts avec les Lions britanniques et irlandais.

Ayant terminé cinquième des Six Nations plus tôt cette année, l’apport de nouveaux talents comme Smith (22 ans) est tout à fait logique avec sa bravoure et ses compétences qui impressionnent le patron australien depuis qu’il était capitaine du Brighton College en 2017 et qu’il s’était entraîné avec son pays.

Smith s’est entraîné avec l’équipe d’Angleterre en tant qu’adolescent au visage frais alors qu’il était encore au lycée

« C’est un bon jeune joueur », a déclaré Jones à talkSPORT. « Les gens ne se souviennent pas que nous l’avons amené dans l’équipe d’Angleterre de rugby quand il avait 18 ans.

«Il était toujours au Brighton College et nous l’avons examiné, nous l’avons donc surveillé attentivement.

«Comme la plupart des jeunes joueurs le font, il est entré et a créé d’énormes vagues, puis les équipes ont commencé à l’entraîner un peu.

« Vous devez trouver quelque chose à ajouter à votre jeu, ce qu’il a fait. Il a continuellement fait évoluer son jeu.

«Il est maintenant prêt pour le rugby international et, encore une fois, il doit faire une autre adaptation car au niveau international, ils sont encore plus rapides à emporter les bonnes choses.

« Donc, vous devez apprendre à faire évoluer votre jeu. »

Une défaite en finale de la Coupe du monde et une cinquième place aux Six Nations 2021 ont aggravé quelques années difficiles

Ford est le meilleur marqueur de points en Premiership cette saison

L’ancien centre anglais Will Greenwood a déploré les changements radicaux de Jones, insistant sur le fait que «la magie est dans le mélange» entre nouveau et expérimenté.

Comme Ford, Billy Vunipola a exceptionnellement bien joué cette saison, semblant maigre et puissant pour les Saracens.

Alors que l’inclusion de Sam Simmonds et d’Alex Dombrandt entraînera sans aucun doute un style de rugby plus large, Jones a insisté sur le fait que la porte ne serait pas fermée pour de bon aux vétérans exclus.

« C’est une période passionnante pour nous, à deux ans de la Coupe du monde », a-t-il ajouté. «Nous avons légèrement modifié le côté, cherchant à voir comment nous pouvons faire avancer notre jeu.

Le patron anglais n’est pas du genre à céder à la pression du public

« Il y a un cycle jusqu’aux Coupes du monde et, après en avoir connu quelques-unes, vous arrivez à ce stade où nous avons eu une équipe raisonnablement performante pendant une période de six ans, mais ensuite votre équipe commence à mûrir et à vieillir un peu.

« Je viens de prendre la décision que c’est le bon moment pour commencer à le rafraîchir et j’espère que certains de ces bons joueurs que vous avez laissés de côté trouvent un peu plus d’eux-mêmes. »