L’entraîneur-chef du rugby à XV anglais, Eddie Jones, a maintenu ses commentaires sur la sensation de tennis britannique Emma Raducanu, malgré de vives critiques.

Jones a été largement condamné pour ce qu’il a dit à propos du vainqueur de l’US Open et de la perte de forme perçue du jeune de 18 ans après avoir remporté le Grand Chelem.

Les commentaires de Jones sur Raducanu ont suscité de vives critiques

Il a utilisé Raducanu comme exemple pour avertir sa jeune star anglaise Marcus Smith des dangers des distractions hors du terrain après avoir été photographiée en train d’assister à des avant-premières de films et à des événements de mode.

Jones a particulièrement été critiqué pour avoir qualifié l’adolescente de « jeune fille », ce qui a été interprété par certains comme un commentaire sexiste.

Raducanu elle-même a été interrogée sur ses commentaires et a admis qu’elle n’était pas au courant de ce qui avait été dit, mais a ajouté que la formation sera toujours sa priorité et que son équipe sait que c’est « non négociable ».

Jones a révélé jeudi qu’il avait envoyé une lettre privée à l’adolescente de Bromley pour « s’assurer qu’elle comprenne pourquoi les commentaires ont été faits ».

La brillante saison 2021 de Raducanu s’est terminée cette semaine

S’adressant à talkSPORT, l’Australien a ajouté: « Cela parlait de la période difficile que vivent les jeunes joueurs en Angleterre. Nous avons un certain nombre de jeunes joueurs qui arrivent et je suis conscient de bien m’occuper d’eux.

«Je ne peux pas contrôler ce que les gens pensent de cela et peut-être que certains des battements de batterie les plus forts ont fait des commentaires à ce sujet. Le point était à 100 pour cent juste.

L’Angleterre affrontera l’Australie à Twickenham samedi, un match en direct sur talkSPORT.

Raducanu laissera passer une invitation à assister à ce match, comme l’a rapporté The Guardian.

Certains ont commenté que l’entraîneur de rugby anglais devrait « s’en tenir à son sport » suite à sa critique perçue de la jeune star du tennis britannique.

Mais l’ancien propriétaire de Crystal Palace, Simon Jordan, a soutenu Jones pour ses commentaires originaux sur Raducanu, affirmant que c’était un point pertinent à faire valoir.

Jones a averti Smith de ne pas se laisser entraîner par des distractions en dehors du terrain

L’animateur de White and Jordan a déclaré sur talkSPORT: « J’ai supplié et imploré que cette fille ne soit pas aspirée dans un monde dans lequel elle n’a pas besoin d’être à ce moment-là. Elle a 18 ans.

« Il [Eddie Jones] n’a pas d’exemple de rugby. Il n’a pas de joueur de rugby qui est une superstar qui court partout en faisant les choses qui l’inquiètent pour ce garçon.

« Il ne cherche pas à piller un autre sport pour l’utiliser pour le discréditer. Il dit « voici un exemple ».

«Il aurait pu choisir Paul Gascoigne et sa présence avec Danny Baker et Chris Evans et quiconque d’autre aurait pu être une distraction pour la carrière de Paul Gascoigne.

« Il aurait pu choisir une variété d’exemples, mais il en a choisi un actuel pour que les gens puissent s’y identifier et cela met en évidence un point. »

La Jordanie a exhorté Raducanu à se concentrer sur le tennis

Jordan a poursuivi: «Je ne pense pas à cette petite Crue de Motley assise sur la touche qui la monétise pour son propre bénéfice.

«Elle va devenir une joueuse de tennis d’élite. Elle est au début de son voyage, pas à la fin.

«La mettre devant les caméras lors des bals de gala et du MET à New York et l’habiller avec des vêtements à ce stade, alors que c’est flatteur, se livrer à l’ego et commercialiser – ce n’est pas l’essence de ce dont nous parlons.

« Emma Raducanu est une joueuse de tennis. »