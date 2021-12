Eddie Jordan rejette la demande de retraite de Lewis Hamilton et dit qu’il se battra de retour « plus dur et mieux que jamais » pour battre Max Verstappen et remporter le huitième titre mondial

Eddie Jordan a déclaré à talkSPORT que Lewis Hamilton « serait de retour au combat, plus dur et mieux que jamais » malgré les rumeurs d’une retraite potentielle de la Formule 1.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a provoqué des commérages sur une sortie anticipée de la F1 pour Hamilton lorsqu’il s’est exprimé pour la première fois depuis une fin à couper le souffle de la saison 2021.

Un Wolff vidé a parlé à Sky Sports clairement encore sous le choc de la fin de la saison

.

Une voiture de sécurité en retard aide Max Verstappen à voler un certain huitième titre à un Hamilton vidé

.

Le monde du sport a été stupéfait lorsque Verstappen a eu l’opportunité de décider du championnat dans le dernier tour

Hamilton est entré dans le niveau final de la saison aux points avec son rival pour le titre Max Verstappen et, malgré quelques drames au premier tour, il se dirigeait vers un huitième titre mondial record.

C’était jusqu’à ce qu’un accident de Nicholas Latifi fasse sortir une voiture de sécurité tardive, permettant à Verstappen de se rapprocher, avant que des décisions controversées sans précédent des commissaires de course ne donnent le titre au Néerlandais.

Hamilton a été magnanime dans la défaite, félicitant son rival qui l’a battu au cours de l’une des saisons les plus étonnantes du sport, mais n’a depuis pratiquement pas parlé publiquement, même après avoir été fait chevalier par le prince de Galles au château de Windsor.

Hamilton et le patron de l’équipe Wolff ont tous deux évité le gala de remise des prix de fin de saison de la FIA, Wolff expliquant à la place comment lui et son pilote ont été « désillusionnés » par les événements sur le circuit de Yas Marina.

.

Hamilton était sous le choc alors que son titre s’évaporait en quelques minutes

GETTY

Wolff a déclenché des spéculations sur l’avenir de Hamilton

Hamilton, 36 ans, a démissionné avec Mercedes jusqu’en 2023 en juillet, mais Wolff a lancé le moulin à rumeurs en déclarant : « J’espère vraiment que Lewis continuera à courir. Je dois juste faire de mon mieux pour l’aider à surmonter cela, afin qu’il revienne fort et avec un amour du sport et une confiance dans la prise de décision du sport l’année prochaine.

L’ancien propriétaire de l’équipe de F1, Eddie Jordan, n’est cependant pas convaincu et pense que Hamilton aura bientôt dépassé son chagrin et verra les choses sous un autre jour.

« Personnellement, je pense que c’est une sorte de réaction instinctive instantanée », a déclaré l’ancien patron de l’équipe Jordan Grand Prix.

.

Hamilton était sous le choc après la course et la poussière n’est pas encore retombée

«Bien sûr qu’il est désabusé, mais il y réfléchira et il verra que c’était un concours de circonstances. Il n’a pas eu de chance sur la façon dont l’accident s’est produit avec Latifi.

« Mais la façon dont le directeur de course l’a géré, avec le recul, il y avait très peu d’options, il devait faire ce qu’il avait à faire. »

Hamilton est déjà le pilote le plus titré de Formule 1 en termes de victoires en course, de pole positions et d’un certain nombre d’autres statistiques, et sans la voiture de sécurité lors de la finale de la saison, il aurait devancé Michael Schumacher avec huit titres mondiaux.

.

Hamilton mène le grand Michael Schumacher dans toutes les catégories, à l’exception des titres mondiaux où ils sont actuellement à égalité avec sept

Jordan pense que la motivation est suffisante pour que Hamilton revienne.

Il a expliqué : « Lewis ne voudra jamais sortir sept fois champion du monde, il n’est jamais du genre à sortir sur le dos.

« Il voudra sortir avec toutes les armes à feu, et à mon avis, cela lui donne une action plus forte pour se battre l’année prochaine pour le championnat que je crois vraiment qu’il peut gagner.

« Je suppose que c’est une excellente occasion pour lui d’émerger à la fin de la saison prochaine en disant » bravo à Max, il m’a battu l’année précédente, mais je l’ai battu cette année d’une manière juste et compréhensive, et maintenant je suis les gars à la retraite, c’est mon huitième titre et nous allons en profiter.

GETTY

Hamilton a géré la défaite de manière exemplaire, et Jordan pense qu’il sera de retour la saison prochaine

Jordan a évoqué le premier titre de Hamilton en 2008 avec McLaren lorsqu’il a fortuitement battu Felipe Massa au titre comme preuve de la raison pour laquelle l’injustice fait partie intégrante de la Formule 1.

Hamilton a terminé cinquième de la journée, dépassant Timo Glock dans le dernier virage, pour décrocher son premier titre.

Mais le Grand Prix du Brésil 2021 a vu l’une des plus grandes victoires jamais remportées par les Britanniques, dépassant 25 positions sur la grille et représentant des pénalités.

.

Hamilton a surmonté un total de 25 places de pénalités pour remporter sans doute sa plus grande victoire de tous les temps devant une foule brésilienne en adoration

Jordan pense que Hamilton est à son meilleur depuis, et les événements d’Abou Dhabi ne le détourneront pas de cela.

Jordan a expliqué : « Je n’ai jamais vu une course comme celle-là, il était magnifique de venir du fond de la grille pour gagner cette course de manière absolument spectaculaire, catégoriquement, tout était parfait et il a été sublime depuis lors.

« Va-t-il tout jeter à cause du résultat de la dernière course à Abu Dhabi ?

« Mon intuition est que – je connais ce gamin depuis qu’il est très, très jeune – j’ai été en contact avec son père Anthony qui est un magnifique sportif et à mon avis, quand il règle cela et qu’il passe Noël, il Je serai de retour au combat, probablement plus dur et mieux que jamais.

