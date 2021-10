Eddie Jordan soutient Lando Norris pour être le prochain champion du monde de F1 de Grande-Bretagne

in

Eddie Jordan a choisi Lando Norris comme le pilote qui, selon lui, peut émerger pour défier Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Le septuple champion du monde Hamilton a les mains pleines en 2021 alors qu’il vise un huitième titre record, avec Verstappen de Red Bull pour l’arrêter et remporter son premier championnat du monde.

La Formule 1 est actuellement dans un état très sain, avec une récolte de jeunes pilotes extrêmement talentueux.

Mais quelle perspective sort du lot ? L’ancien patron de l’équipe Jordan a mentionné des personnalités comme Pierre Gasly et Esteban Ocon, mais a opté pour Norris qui, selon lui, pourrait être le prochain champion du monde britannique.

“J’aime Norris, je pense qu’il est très spécial”, a déclaré Jordan sur le podcast F1 Nation.

« Cela dit, Pierre Gasly me surprend à chaque fois que je le vois dans la voiture parce qu’il a la capacité de faire de grandes choses, comme nous l’avons vu lorsqu’il a remporté cette course. [in Italy].

“Je ne sais pas à quel point cette voiture est bonne [is], mais Franz Tost, qui dirige l’équipe, c’est un vieux personnage rusé, donc je suppose que c’est une bonne voiture.

« Il est difficile de dire en dehors de ces deux premiers [Hamilton and Verstappen], personnellement quand j’étais impliqué avec [Vijay] Mallya [former Force India boss], j’étais un grand fan d’Ocon, nous avons vu à quel point je pense qu’il a conduit de manière professionnelle lors de la dernière course [Hungarian Grand Prix], j’ai trouvé qu’il était remarquable, il y avait beaucoup de pression là-bas.

“Bien sûr qu’il a été aidé avec [Fernando] Alonso et diverses autres choses et les circonstances, cependant, est-il de ce style? Non, je ne pense pas, pas encore.

« Il y en a très peu qui peuvent atteindre le niveau de Max et Lewis, et je pense que Norris est celui qui se démarque.

“Je pense que si nous recherchons un autre champion du monde en Grande-Bretagne, vous devrez vous tourner vers Lando Norris.”

Jordan sait tout sur la détection de talents de course brillants, ayant amené Michael Schumacher en Formule 1 en 1991, offrant au septuple champion du monde ses débuts avec l’équipe Jordan au Grand Prix de Belgique 1991.

Maintenant, son fils Mick Schumacher participe à la Formule 1, et bien que Jordan ait déclaré qu’il était trop tôt pour faire des comparaisons, il a été déçu par ce qu’il a vu du jeune homme de 22 ans en Hongrie.

Schumacher s’était battu avec Verstappen sur le Hungaroring, mais a finalement terminé P12.

« Trop tôt pour le dire, je n’en ai pas vraiment vu assez », a déclaré Jordan lorsqu’on lui a demandé si Mick était un « morceau du vieux bloc ».

“Je l’ai trop vu capituler en Hongrie, j’ai pensé ‘oui, je ne sais pas à quel point cette voiture est mauvaise’, mais ça doit être assez sombre s’il a cédé comme il a cédé à certains mouvements.

“Il apprend et parfois cela prend un peu de temps, mais son père, il n’a pas eu à attendre, mais pour être honnête, je pense que Jordan était une bonne voiture à cette époque.”