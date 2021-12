Eddie Kington dit qu’AEW devrait continuer à signer de gros agents libres car cela aide la liste à intensifier son jeu

Kyle O’Reilly vient de faire ses débuts dans AEW et est le dernier agent libre à avoir signé avec la société.

Eddie Kingston est un autre homme qui a rejoint la société de l’extérieur à un moment donné et cette liste de noms comprend désormais également CM Punk, Bryan Danielson et Adam Cole.

Eddie Kingston est devenu l’une des stars les plus populaires d’AEW

Pourtant, les fans de catch ont commencé à se demander quand AEW aura trop de talent, s’ils le peuvent ? Leur liste est-elle trop pléthorique avec tout ce talent ? Peuvent-ils s’adapter à tout le monde ?

S’adressant à talkSPORT, Eddie Kingston a déclaré que recruter les meilleurs talents du monde ne pouvait être qu’une bonne chose et que son message à ses pairs est simple : améliorez votre jeu.

« Non [you can’t have too many top talents], parce que cela fait avancer tout le monde. Et si vous n’avancez pas, vous êtes laissé pour compte et c’est de votre faute. Ce n’est pas la faute de Punk. Ce n’est pas la faute de Bryan. Ce n’est pas celui qui est en faute », a déclaré Kingston.

« Si vous craignez que la liste soit gonflée ou que vous craignez ce « point » – comme je le mets entre guillemets – alors travaillez-y et utilisez-le comme motivation. Je fais.

Eddie Kingston et CM Punk ont ​​eu l’un des meilleurs segments de l’année

« Quand Bryan a signé, quand Punk a signé et quand Adam Cole a signé, j’ai dit ‘d’accord, allons-y.’ Voyons voir ce que tu as. Parce que je sais ce que j’ai. Je sais ce que je dois améliorer. Voyons voir ce que tu as.

« Je l’aime bien. J’ai une grosse puce sur mon épaule. J’espère que Tony Khan attirera tout le monde parce qu’à mon avis, s’ils ne m’ont jamais combattu en indépendant, ils n’ont aucune idée de ce dans quoi ils s’embarquent.

« Je m’en fiche, je serai le premier à te rencontrer à la porte [laughs] et je te ferai savoir que c’est un monde différent, partenaire. C’est de la lutte professionnelle, mais je vais te frapper, je vais te battre et tu vas devoir me battre. Et c’est tout », a affirmé Kingston.

« Améliorez votre jeu. J’essaie de ne pas manger autant qu’avant pour intensifier mon jeu ! Essayer de faire plus de cardio – intensifier mon jeu ! J’essaie d’arrêter de fumer – j’accélère mon jeu ! Vous devez intensifier votre jeu.

Eddie Kingston s’est intensifié et a affronté les grandes stars entrantes

« Il n’y a pas de peur ici parce que je sais que si je travaille dur, ils devront me le prendre. Et prendre des trucs de moi tout au long de ma vie est une chose difficile à faire pour les gens.

« C’est donc ce que je dis à tout le monde sur notre liste, tout le monde sur Internet, voici votre petit titre d’appât à clics : je me fiche de qui vous amenez parce qu’à un moment donné, ils devront me combattre et je suis va en profiter.

«Et s’ils l’apprécient, alors bienvenue sur AEW. S’ils ne le font pas, il y a la porte d’entrée, ne le laissez pas vous frapper le cul en sortant », a conclu Kingston.

Kingston a pu travailler avec Punk et Bryan dans des rôles de célibataires en vedette depuis qu’ils ont rejoint AEW, le premier étant en pay-per-view. On pourrait dire que son action n’a jamais été aussi élevée, il y a donc beaucoup de vérité dans ce qu’il dit.

Eddie Kingston dit que tous les grands agents libres sont les bienvenus, mais ils doivent venir le voir