Eddie Mekka, l’acteur de « Laverne & Shirley », décède à 69 ans

Penny Marshal et Eddie Mekka dans une scène de « Laverne & Shirley ».

. – Eddie Mekka, célèbre pour avoir joué Carmine « The Big Ragoo » Ragusa, dans la série à succès « Laverne & Shirley », est décédé samedi à son domicile de Newhall, en Californie, selon son compte Facebook officiel.

Il avait 69 ans.

Les détails sur la cause de sa mort n’ont pas été immédiatement divulgués.

Eddie Mekka a joué l’intérêt amoureux de Shirley dans la série.

Cindy Williams, qui jouait Shirley, a tweeté : « Mon cher Eddie, un talent de classe mondiale qui pourrait tout faire. Je t’aime tellement. Tu vas tellement me manquer. Mais oh, les merveilleux souvenirs. »

La série à succès a été diffusée sur ABC de 1976 à 1983.

Née dans le Massachusetts, Mekka a déménagé à Los Angeles et a fini par remporter une nomination aux Tony pour son rôle principal dans « The Lieutenant » à Broadway en 1975.

Eddie Mekka a eu des rôles dans « The Love Boat », « Family Matters », « Guiding Light » et « It’s Always Sunny in Philadelphia ».

CNN a contacté le représentant de Mekka pour commentaires.