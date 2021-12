Eddie Mekka, qui a joué le rôle de ‘Laverne & Shirley’s Carmine, décédé à 69 ans

La star de Laverne & Shirley, Eddie Mekka, est décédée le 27 novembre dans sa maison de Newhall, en Californie. L’acteur, qui a joué Carmine Ragusa dans le spin-off bien-aimé de Happy Days, avait 69 ans. L’ami proche de Mekka, Pat Benti, a partagé la triste nouvelle sur Facebook mercredi. Il n’a pas partagé une cause de décès. Michael McKean, qui a également joué dans Laverne & Shirley, a qualifié Mekka de « vraiment bon gars et pourvoyeur de joie chaque fois que les choses devenaient tristes ».

« RIP Big Ragu. C’est avec un profond regret que nous partageons avec vous le décès de notre bien-aimé Eddie Mekka », a écrit Benti sur Facebook, demandant que la vie privée de la famille soit respectée. « Nous vous invitons à partager vos souvenirs d’Eddie et vos condoléances à sa famille sur sa page de fans. Rest In Peace Eddie. Nous nous sommes bien amusés, mes anciens BCM. Merci d’avoir notre photo, comme photo de profil. »

Mekka a joué Carmine Ragusia dans 150 épisodes de Laverne & Shirley, et est également apparue dans Happy Days. Carmine était le petit ami récurrent de Shirley, joué par Cindy Williams. Le personnage était un boxeur à temps partiel qui rêvait de devenir chanteur et danseur. À la fin de la série, « The Big Ragoo » est jeté dans Hair, réalisant son rêve. Tout en jouant toujours dans Laverne & Shirley, Mekka a également joué dans Blanksy’s Beauties, une autre sitcom créée par Garry Marshall, mais pas aussi réussie.

Mekka est né à Worcester, dans le Massachusetts, le 14 juin 1952 et a remporté une nomination aux Tony pour sa performance dans la comédie musicale The Lieutenant à Broadway en 1975. L’année suivante, il est choisi pour incarner Carmine dans Laverne & Shirley, qui reste son rôle le plus connu. Il a continué à jouer sur scène et à l’écran après la fin du spectacle, remportant même un petit rôle dans le classique A League of Their Own de sa co-vedette Penny Marshall.

L’acteur est également apparu dans des épisodes de The Love Boat, Fantasy Island, Moonlighting, True Blue, The Munsters Today, Family Matters, Guiding Light, Weird Science et The Jamie Foxx Show dans les années 1980 et 1990. Ses derniers rôles comprenaient des épisodes de 24, It’s Always Sunny à Philadelphie, Crossing Jordan, ER et Childrens Hospital. Il a également participé aux réunions Laverne & Shirley, dont The Laverne & Shirley Reunion en 1995 et Laverne & Shirley: Together Again en 2002.

Laverne & Shirley a été créé par Garry Marshall, Lowell Ganz et Mark Rothman. C’était l’une des émissions les plus regardées de son époque, diffusée de 1976 à 1983. Malheureusement, plusieurs membres de la distribution sont décédés ces dernières années. Penny Marshall, qui jouait Laverne, est décédée en décembre 2018. David Lander, qui jouait Squiggy, est décédé en décembre 2020.