Eddie Mekka, star de « Laverne & Shirley », dans le rôle de Carmine, est décédée à 69 ans

Eddie Mekka, qui a joué le plus célèbre Carmine, le « Big Ragu », sur « Laverne & Shirley » est décédé … TMZ a appris.

le frère d’Eddie, Warren Mekjian, raconte TMZ… Eddie a été retrouvé mort à son domicile de Newhall, en Californie, samedi. On nous dit que des amis et des voisins se sont inquiétés lorsqu’ils n’avaient pas eu de ses nouvelles depuis quelques jours et ont appelé les flics pour qu’ils aillent le voir.

Warren nous dit qu’Eddie avait récemment été hospitalisé pour des caillots sanguins et pouvait à peine marcher … rien n’indique que sa mort était suspecte ou qu’il y avait eu un acte criminel.

Eddie a joué Carmine Ragusa – le petit ami de Shirley dans la série de 1976 à 1983. Carmine chantait régulièrement dans l’émission. Eddie a également eu un rôle dans l’un des producteurs de « Laverne & Shirley » Garry Marshalld’autres émissions, « Blansky’s Beauties » – et il avait été nominé pour un Tony Award pour son rôle dans « The Lieutenant » … avant que sa carrière à la télévision ne décolle.

Comme beaucoup de stars de la télévision des années 70 et 80, Eddie a également eu des rôles d’invité dans « Fantasy Island » et « The Love Boat » … et plus tard, il a participé au hit d’ABC, « Family Matters ».

Eddie a une fille, Mia, avec Yvonne Marie Grâce avec qui il s’est marié en 1994.

Il avait 69 ans.

DÉCHIRURE