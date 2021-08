Eddie Murphy et Jonah Hill font équipe pour une comédie Netflix

En supposant que ce film soit accéléré/priorisé, ce sera le suivi de Jonah Hill du prochain film d’Adam McKay, Don’t Look Up, qui sera également présenté en première sur Netflix. Entre ces projets et aux côtés d’Emma Stone dans la série limitée Maniac, Hill a noué des relations avec le service de streaming, tout comme Eddie Murphy. Les autres crédits d’acteur récents de Hill incluent War Dogs, Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot et The Beach Bum, et il a également écrit, réalisé et produit les années 90 en 2018. Il y avait aussi une période où Hill était aligné pour jouer Riddler ou Penguin dans The Batman, bien que ces rôles soient finalement allés à Paul Dano et Colin Farrell, respectivement.