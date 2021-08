Eddie Murphy et Jonah Hill font un film Netflix ensemble

Eddie Murphy revient sur Netflix avec une nouvelle comédie mettant en vedette la star du Loup de Wall Street, Jonah Hill. Le projet, qui n’a toujours pas de titre, sera réalisé par le créateur Black-ish Kenya Barris, qui a également travaillé avec Murphy sur Coming 2 America. Murphy a également joué dans le célèbre biopic Netflix Dolemite is My Name en 2019 et travaille sur Beverly Hills Cop 4 pour le streamer.

Barris a écrit le nouveau projet Netflix avec Hill, selon The Hollywood Reporter. Les détails de l’intrigue sont inconnus, mais il s’agira d’un “examen incisif de l’amour moderne et de la dynamique familiale et de la façon dont les cultures conflictuelles, les attentes sociétales et les différences générationnelles façonnent et affectent les relations”, rapporte THR. Murphy et Hill seront aux antipodes des divisions.

Hill produit sous son bardeau Strong Baby, tandis que Barris produit via Khalabo Ink Society. Kevin Misher de Misher Films est également producteur du film. Les producteurs exécutifs sont Mychelle Deschamp et Hale Rothstein pour Khalabo Ink Society ; Matt Dines de Strong Baby et Ali Goodwin et Andy Berman de Misher Films; David Hyman ; et Charisse Hewitt Webster. Cela servira de premier long métrage à Barris, bien qu’il ait également réalisé des épisodes de Black-Ish et #BlackAF. Il a également écrit ou co-écrit les films The Witches, Shaft, Girls Trip et Barbershop : The Next Cut.

Pendant ce temps, Murphy est sur le point de commencer enfin à travailler sur un quatrième film de Beverly Hills Cop après des années et des années de discussions. Plus tôt cette semaine, le programme californien de crédit d’impôt pour le cinéma et la télévision a révélé la liste de 23 nouveaux films qui seront tournés dans l’État, dont Beverly Hills Cop 4. Le film devrait être tourné sur 58 jours et générera 78 millions de dollars de dépenses admissibles, selon le Hollywood Reporter. Beverly Hills Cop 4 sera réalisé pour Netflix grâce à un accord de licence que le streamer a conclu avec Paramount Pictures, qui a sorti les trois films originaux en 1984, 1987 et 1994.

Hill, qui a des nominations aux Oscars pour Moneyball et Le loup de Wall Street, a récemment été vu dans le film 2019 The Beach Bum avec Matthew McConaughey. Son prochain film est Don’t Look Up, que Netflix sortira en salles le 10 décembre et sera diffusé le 24 décembre. Don’t Look Up a été réalisé par Adam McKay et met en vedette Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence en tant qu’astronomes de bas niveau. qui doivent convaincre le monde qu’un astéroïde vient détruire la Terre. Le casting de stars comprend également Cate Blanchett, Meryl Streep, Mark Rylance, Ron Perlman, Timothee Chalamet, Ariana Grande, Matthew Perry et Chris Evans.