Eddie Murphy intronisé au Temple de la renommée des NAACP Image Awards: TheGrio ⋆ .

Eddie Murphy a été intronisé au Temple de la renommée des NAACP Image Awards lors du spectacle de l’organisation mettant en valeur les œuvres d’artistes et d’athlètes de couleur.

Après que Murphy ait accepté son prix d’intronisation samedi soir, l’acteur-comédien s’est dit «très ému» par cet honneur. Il a reçu le prix par son ami de longue date et co-star de Coming 2 America Salle Arsenio.

«Je fais des films depuis 40 ans maintenant… 40 ans. C’est la chose parfaite pour commémorer cela et entrer dans le temple de la renommée », a-t-il déclaré. « Merci beaucoup. Je suis très ému.

Murphy a ensuite envoyé un message à Hall à propos de son célèbre costume en cuir rouge tiré de son stand-up spécial de 1983 «Delirious».

« Mon costume rouge n’était pas si serré Arsenio », a déclaré Murphy. «J’ai beaucoup de fissures à propos de ce costume rouge. Quand je portais ce costume rouge, ce (juron) était de la mouche.

Dans cette photo d’archive du 12 janvier 2020, Eddie Murphy accepte le prix pour l’ensemble de ses réalisations lors de la 25e cérémonie annuelle des Critics ‘Choice Awards à Santa Monica, en Californie (AP Photo / Chris Pizzello, fichier)

L’intronisation au Temple de la renommée est décernée à une personne considérée comme un pionnier dans son domaine respectif et dont l’influence a façonné la «profession pour les générations à venir».

Les anciens intronisés incluent Oprah Winfrey, Stevie Wonder, Spike Lee, Ray Charles et Sidney Poitier. Les lauréats les plus récents à être intronisés étaient Cheryl Boone Isaacs et Paris Barclay en 2014.

Murphy a commencé sa carrière en tant que comique debout à l’adolescence et a finalement rejoint le casting de Saturday Night Live. Il a joué dans le box-office hit 48 Hours et a fait sa marque dans une multitude de films tels que Beverly Hills Cop, Coming to America, The Nutty Professor, Dr. Dolittle et Dolemite Is My Name. Son dernier film Coming 2 America est sorti sur Amazon ce mois-ci.

La cérémonie de remise des prix a été virtuellement diffusée en direct sur BET. Il a également été diffusé simultanément sur CBS, MTV, VH1, MTV2, BET HER et LOGO.

Star et comédien black-ish Anthony Anderson a accueilli le spectacle pour la huitième année consécutive.

La fin Chadwick Boseman a remporté le prix du meilleur acteur dans un film pour son rôle dans Black Bottom de Ma Rainey. L’acteur, qui a également joué dans le film à succès Marvel Black Panther, est décédé à 43 ans l’année dernière après avoir lutté en privé contre le cancer du côlon.

« Comme toujours, il donnerait tout honneur et gloire au Dieu le plus élevé », a déclaré le Simone Ledward Boseman, l’épouse de l’acteur, qui a accepté le prix en son nom. «Il remercierait sa mère et son père. Et il rendrait hommage à ses ancêtres comme nous l’honorons maintenant. Merci NAACP de toujours lui avoir offert ses fleurs. C’était un artiste hors du commun et une personne encore plus rare.

Cette image publiée par Netflix montre Michael Potts, de gauche à droite, Chadwick Boseman et Colman Domingo dans «Ma Rainey’s Black Bottom». (David Lee / Netflix via AP)

Boseman a parlé de la fréquence à laquelle les Noirs ont été diagnostiqués ou sont décédés d’un cancer du côlon. Elle a exhorté les Noirs de plus de 45 ans à se faire dépister.

«Ne remettez pas ça plus longtemps», dit-elle. «S’il vous plaît, faites-vous examiner. Cette maladie peut être vaincue si vous l’attrapez à ses débuts. Vous n’avez donc pas de temps à perdre, même si vous n’avez pas d’antécédents familiaux. Si vous pensez que tout va bien et que vous avez moins de 45 ans, soyez proactif en ce qui concerne votre santé. Connaissez les signes. Connaissez votre corps. Écoutez votre corps. »

James Lebron a reçu le Prix du président pour ses réalisations dans la fonction publique. Il a remercié la NAACP d’avoir reconnu ses efforts au-delà du terrain de basket.

La superstar des Los Angeles Lakers a été reconnue pour ses efforts par le biais de sa LeBron James Family Foundation et de son école I PROMISE, une initiative éducative parascolaire. L’année dernière, il a lancé More Than a Vote – une coalition d’athlètes et d’artistes noirs – qui se consacre à l’éducation et à la protection des électeurs noirs.

L’attaquant des Los Angeles Lakers LeBron James signale à un coéquipier lors de la première moitié d’un match de basket NBA contre les Charlotte Hornets, le jeudi 18 mars 2021, à Los Angeles. (Photo AP / Marcio Jose Sanchez)

James s’est aventuré dans le domaine du divertissement avec The SpringHill Company, qui réunit trois sociétés qu’il a cofondées avec Maverick Carter, notamment la marque d’autonomisation des athlètes UNINTERRUPTED, la société de production cinématographique et télévisuelle SpringHill Entertainment et The Robot Company, le cabinet de conseil en matière de marque et de culture.

«Ce prix est bien plus que moi», a déclaré James. « Je le reçois ici, mais cela plonge dans tout ce dont je fais partie. »

DJ D-Nice a remporté l’artiste de l’année dans une catégorie compétitive contre de grands noms tels que Regina King, Tyler Perry, Viola Davis et Trevor Noah.

Au début de la pandémie, D-Nice a créé un remède virtuel pour toute personne confrontée au blues de verrouillage. Il a hébergé Homeschool au Club Quarantine sur son Instagram Live, où il a tourné des airs populaires sur les platines de sa maison. Un éventail de célébrités à l’écoute: Rihanna, Oprah Winfrey et Mark Zuckerberg est venu écouter.

«Ce fut un honneur de fournir du divertissement et de l’inspiration pendant l’une des périodes les plus sombres que nous ayons vécues», a déclaré D-Nice.

Michelle obama présenté Stacey Abrams avec le premier prix Social Justice Impact. Abrams a été honorée d’être une force politique et de son travail sur le droit de vote qui a contribué à faire de la Géorgie un État swing.

Abrams a rendu hommage à ses parents pour son éducation.

«Ils m’ont appris, à moi et à mes cinq frères et sœurs, que n’avoir rien n’était pas une excuse pour ne rien faire», a-t-elle déclaré. «Au lieu de cela, ils nous ont montré en paroles et en actes d’utiliser notre foi comme un bouclier pour protéger les sans défense, d’utiliser nos voix pour dénoncer les injustices et d’utiliser notre éducation et notre temps pour résoudre les problèmes dont les autres se détournent.

Viola Davis a remporté la meilleure actrice pour ses rôles au cinéma et à la télévision dans Black Bottom de Ma Rainey et How to Get Away with Murder.

Jazmine Sullivan a donné la première représentation de la cérémonie de remise des prix avec «Pick Up Your Feelings». Maxwell a interprété plus tard «Ascension (Don’t Ever Wonder)».

