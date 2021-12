Eddie Nketiah a dit de signer un nouveau contrat avec Arsenal au milieu de l’incertitude d’Aubameyang et de Lacazette, avec l’attaquant comparé à la légende des Gunners Ian Wright après l’héroïsme du triplé de la Coupe Carabao

Arsenal a été invité à empêcher Eddie Nketiah de partir en transfert gratuit à la fin de la saison, au milieu de l’incertitude sur l’avenir d’Alexandre Lacazette et de l’ancien capitaine en exil Pierre-Emerick Aubameyang.

À seulement son troisième départ cette saison, Nketiah, 22 ans, a réussi un superbe triplé lors de la victoire 5-1 en quart de finale de la Coupe Carabao contre Sunderland mardi soir.

Nketiah a montré sa valeur lorsqu’il a été appelé

L’international junior anglais n’a disputé que 38 minutes de football en Premier League ce trimestre, tous ses départs ayant eu lieu en Coupe Carabao.

Son manque de temps de jeu régulier est la raison pour laquelle Nketiah a rejeté une récente offre de contrat des Gunners et veut partir à la fin de la campagne.

Son contrat expirant en 2022, Arsenal n’aurait plus que de maigres frais de justice si Nketiah restait en Angleterre.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait refusé un nouvel accord, l’attaquant a déclaré à Sky Sports: « Oui. J’ai juste envie de jouer au football. C’est ma principale ambition.

« Je suis là. Je suis sous contrat et tant que je jouerai pour Arsenal, je vais tout donner et, si le manager a besoin de moi, je serai prêt à aider l’équipe.

Le manager Mikel Arteta a admis qu’il souhaitait que Nketiah accepte de nouvelles conditions, l’Espagnol déclarant à Sky Sports: « Sa seule chose est qu’il veut plus de minutes. Et c’est son désir et il est difficile d’aller contre lui.

« Mais en tant que club et moi personnellement, je veux vraiment qu’il reste ici. »

Arteta a un petit problème avec l’avenir incertain de sa ligne avant

Lorsqu’il est appelé, Nketiah a cinq buts en trois départs cette saison, et compte également 16 apparitions en 17 pour les moins de 21 ans d’Angleterre au fil des ans.

Les jeunes attaquants anglais prolifiques ont une prime ces jours-ci – et ce n’est pas la seule raison pour laquelle les Gunners devraient faire plus pour garder Nketiah.

Lacazette, 30 ans, est en fin de contrat l’été prochain et n’a pas encore accepté de nouvelles conditions, tandis qu’Aubameyang, 32 ans, pourrait également partir à la suite de sa récente infraction disciplinaire.

L’ancien international anglais Trevor Sinclair est un grand fan du jeune et a déclaré à talkSPORT qu’il avait vu des nuances de la légende des Gunners Ian Wright dans sa performance de trois buts dans la coupe.

Et il pense que le joueur commettrait une erreur s’il quittait les Emirats maintenant, car il pourrait avoir la chance qu’il attendait très bientôt.

Aubameyang n’a peut-être pas d’avenir à Arsenal

« Eddie Nketiah, j’ai été un grand fan de lui », a déclaré Sinclair au talkSPORT Breakfast. «Je l’ai vu jouer pour les moins de 21 ans d’Angleterre et il a faim, il a quelque chose à prouver.

« On lui a proposé un contrat à Arsenal et il l’a refusé, il veut jouer au football et il n’a pas eu beaucoup d’opportunités.

« Mais je ne suis pas sûr que quitter Arsenal à ce stade soit la bonne chose à faire. Vous regardez la situation avec Aubameyang et Lacazette est en fin de contrat.

« Je pense en fait qu’il est meilleur que [Folarin] Balogun, personnellement. C’est un garçon de Londres, il est au club depuis un bon bout de temps. J’aimerais qu’on lui donne plus d’opportunités à Arsenal.

«La façon dont il a marqué ses buts hier soir, son mouvement était exceptionnel. Cela m’a un peu rappelé Ian Wright. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent de moi en disant ça, mais il était brillant, il était trop sournois pour les défenseurs.

Le joueur de 22 ans a réussi son premier tour du chapeau senior pour les Gunners

Wright était un talent phénoménal et a marqué 85 buts en 288 matchs pour Arsenal

«Je sais que c’était contre Sunderland, mais ce mouvement causerait des problèmes à l’équipe de Premier League. Il a très bien pris tous ses buts, c’était une brillante performance de sa part.

« Arteta a un gros problème avec Eddie. Il est dans la dernière année de son contrat, il expire en été, il a rejeté les offres de contrat.

«Je ne pense pas que ce soit une question d’argent, il veut jouer au football. Il a beaucoup été prêté, il n’a joué que 58 matchs et il a 22 ans, il veut jouer plus au football.

« La meilleure chose qu’il puisse faire est de jouer comme il l’a fait hier soir. Jouez bien, marquez des buts, jouez avec enthousiasme, et s’il continue d’être renvoyé et ne se voit pas offrir d’opportunités, je ne pense pas qu’un fan d’Arsenal lui reprocherait de partir.

