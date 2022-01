Eddie Nketiah, inadapté à Arsenal, a conseillé d’éviter un prétendant surprise en faveur du parfait rival de Prem

Eddie Nketiah a été informé par un ancien attaquant de Premier League pour quel club il serait parfait alors qu’il se prépare à quitter Arsenal – bien qu’il ait été mis en garde contre une solution.

Nketiah est dans les six derniers mois de son contrat à Arsenal, qui veut le garder. Cependant, le meilleur buteur anglais des moins de 21 ans a montré une réticence à renouveler. À 22 ans, il souhaite un temps de jeu plus régulier.

L’avant-centre a marqué cinq buts en trois participations à la Coupe Carabao cette saison. Mais il n’a pas encore commencé un match de Premier League en 2021-22 ou n’a pas décollé en première division.

Par conséquent, il est sceptique quant à son rôle dans les plans à long terme d’Arsenal. En tant que tel, de nombreux clubs envisagent de faire un pas pour lui.

Il a été mentionné sur La liste restreinte des attaquants cibles de Newcastle. Mais un rapport récent a suggéré que ce serait une course à trois chevaux entre Brighton, Crystal Palace et Bayer Leverkusen.

Réagissant à ces rumeurs, l’ancien attaquant anglais Bent a conseillé à Nketiah de choisir Brighton – l’un de ses propres anciens clubs – plutôt que Palace.

« Le Palace me surprend quand ils ont [Christian] Benteke et Odsonne Edouard », a déclaré Bent à talkSPORT. « Cela me surprend un peu.

« Brighton, c’est tout ce qu’ils réclament. Ils jouent certains des trucs les plus sympas.

« Danny Welbeck a marqué l’autre semaine, mais sa forme physique a été un problème.

« Neal Maupay est comme un attaquant inégal. Il aurait une période de but en trois matchs ici, puis ne marquerait pas pendant un certain temps.

«Mais Eddie Nketiah, tout ce dont Brighton a besoin, c’est de quelqu’un pour rester dans et autour de la boîte, puis ils les achèveront.

« Nketiah, pour moi, est un buteur naturel, qui va récupérer les positions. De ces deux clubs, il convient à Brighton.

Nketiah n’est pas seulement l’attaquant d’Arsenal sur le point de sortir

En plus de Nketiah, pratiquement tous les attaquants seniors d’Arsenal sont confrontés à un avenir incertain.

Pierre-Emerick Aubameyang a récemment été démis de ses fonctions de capitaine et pourrait être déplacé. Par ailleurs, Alexandre Lacazette est – comme Nketiah – en fin de contrat à la fin de la saison.

Et selon le Daily Express, Folarin Balogun est sur le point de rejoindre Middlesbrough en prêt.

Ils déclarent que le joueur de 20 ans est sur le point de rejoindre Chris Wilder dans les prochains jours.

L’accord de prêt proposé durera jusqu’à la fin de la saison et permettra au prospect très apprécié d’acquérir l’expérience dont il a tant besoin en équipe première.

Les discussions ont bien avancé ces derniers jours. La promesse d’une action régulière a influencé Balogun. De plus, la tentative précédente de Wilder de faire atterrir Balogun alors qu’il était directeur à Sheffield Utd aurait aidé sa cause cette fois-ci.

Le gourou des transferts Fabrizio Romano a également soutenu ces affirmations, déclarant que les Gunners sont « prêts à accepter » le changement temporaire.

L’Express a conclu que Middlesbrough était prêt à payer l’intégralité du salaire de Balogun pendant le séjour.

