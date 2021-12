Eddie Nketiah marque son premier tour du chapeau senior et poursuit sa brillante Coupe Carabao alors que le prodige d’Arsenal, Charlie Patino, marque ses débuts lors de la victoire contre Sunderland

Ce fut une soirée mémorable pour Eddie Nketiah et le prodige d’Arsenal Charlie Patino, alors que les Gunners se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe Carabao avec une victoire 5-1 sur Sunderland.

Nketiah a marqué un triplé, le premier de sa carrière en club senior, a placé les Gunners devant à bout portant.

.

Nketiah a neuf buts lors de ses dix dernières apparitions en Coupe Carabao

.

Le troisième but de Nketiah était particulièrement classe

La frappe déviée de Nicolas Pepe a permis aux hommes de Mikel Arteta de mener 2-0, mais Sunderland a riposté presque instantanément grâce à la finition intelligente de Nathan Broadhead.

Mais l’égalité a bel et bien été retirée à l’équipe de League One avec deux buts de Nketiah en deuxième mi-temps, le premier une finition de braconnier et le second une frappe soignée après une belle muscade sur Denver Hume par Pepe.

Patino est entré en jeu à la 80e minute, mais cela lui a suffi pour figurer sur la feuille de match. Dans les arrêts de jeu, le joueur de 18 ans a fait passer le ballon devant Lee Burge sur le toboggan.

Arsenal est la première équipe à porter le chapeau pour les quatre derniers. Ils attendent les vainqueurs des matchs Tottenham vs West Ham, Liverpool vs Leicester et Brentford vs Chelsea.

.

Sera-ce le premier de nombreux buts d’Arsenal pour Patino ?

Dernières nouvelles. Plus suit.