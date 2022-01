Eddie Nketiah recherché par ses rivaux de Premier League alors que le contrat de l’attaquant d’Arsenal expire, mais il lui a été demandé de rester avec Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette.

Le temps d’Eddie Nketiah à Arsenal pourrait bientôt toucher à sa fin avec Brighton et Crystal Palace tous deux passionnés par l’attaquant.

Le contrat du joueur de 22 ans expire à la fin de la saison, le laissant disponible pour parler à d’autres clubs, bien qu’on lui ait dit de rester au club.

Nketiah pourrait trouver plus d’opportunités en équipe première s’il décide de quitter les Emirats

En plus d’être lié aux rivaux de la Premier League dans la fenêtre de transfert de janvier, Nketiah a également été pressenti pour rejoindre l’équipe de Bundesliga Bayer Leverkusen cet été, selon le Daily Mail.

Ce serait un coup dur pour Arsenal et Mikel Arteta qui ont offert au produit de l’académie de nombreux contrats.

Nketiah, meilleur buteur de tous les temps des moins de 21 ans d’Angleterre, n’a joué que six fois en championnat et en Coupe Carabao, un facteur clé dans sa décision de ne pas prolonger son contrat.

Impressionnant, bien qu’il ait marqué cinq fois, dont un tour du chapeau lors d’une victoire 5-1 sur Sunderland en quart de finale de la compétition.

Les trois matches de championnat de Nketiah cette saison sont tous venus du banc

Les Eagles et les Seagulls voulaient signer l’attaquant l’été dernier, certains rapports indiquant qu’un transfert dans l’équipe de Patrick Vieira aurait eu lieu dans la fenêtre de transfert d’été 2021 si des conditions personnelles avaient été convenues.

La légende d’Arsenal pourrait désormais conclure l’accord avec l’attaquant de prêt actuel Jean-Philippe Mateta, peu susceptible de conclure un accord permanent de Mayence à Selhurst Park.

Avec de nombreux prétendants montrant leur intérêt pour Nketiah, il pourrait s’agir de quand et non si l’attaquant quitte Arsenal même après avoir été recommandé de rester avec l’avenir du capitaine et vice-capitaine Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette n’étant pas clair.

« Eddie Nketiah, j’ai été un grand fan de lui », a déclaré l’ancien ailier de Man City, Trevor Sinclair, au talkSPORT Breakfast en décembre 2021.

«Je l’ai vu jouer pour les moins de 21 ans d’Angleterre et il a faim, il a quelque chose à prouver.

Le départ d’Aubameyang et Lacazette pourrait donner à Nketiah une chance de briller

« On lui a proposé un contrat à Arsenal et il l’a refusé, il veut jouer au football et il n’a pas eu beaucoup d’opportunités.

« Mais je ne suis pas sûr que quitter Arsenal à ce stade soit la bonne chose à faire. Vous regardez la situation avec Aubameyang et Lacazette est en fin de contrat.

« Je pense en fait qu’il est meilleur que [Folarin] Balogun, personnellement. C’est un garçon de Londres, il est au club depuis un bon bout de temps. J’aimerais qu’on lui donne plus d’opportunités à Arsenal.

«La façon dont il a marqué ses buts hier soir, son mouvement était exceptionnel. Cela m’a un peu rappelé Ian Wright. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent de moi en disant ça, mais il était brillant, il était trop sournois pour les défenseurs.

getty

Wright était un talent phénoménal et a marqué 85 buts en 288 matchs pour Arsenal

«Je sais que c’était contre Sunderland, mais ce mouvement causerait des problèmes à l’équipe de Premier League. Il a très bien pris tous ses buts, c’était une brillante performance de sa part.

« Arteta a un gros problème avec Eddie. Il est dans la dernière année de son contrat, il expire en été, il a rejeté les offres de contrat.

«Je ne pense pas que ce soit une question d’argent, il veut jouer au football. Il a beaucoup été prêté, il n’a joué que 58 matchs et il a 22 ans, il veut jouer plus au football.

« La meilleure chose qu’il puisse faire est de jouer comme il l’a fait hier soir. Jouez bien, marquez des buts, jouez avec enthousiasme, et s’il continue d’être renvoyé et ne se voit pas offrir d’opportunités, je ne pense pas qu’un fan d’Arsenal lui reprocherait de partir.

