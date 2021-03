Eddie Ojeda et Dee Snider s’associent à Rudy Sarzo et Mike Portnoy pour la couverture du thème de Mountain From An Imaginary Western

SŒUR TWISTED guitariste Eddie Ojeda a révélé qu’il était en train d’enregistrer un hommage à MONTAGNEde Leslie West, décédé il y a trois mois à l’âge de 75 ans.Le guitariste, chanteur, auteur-compositeur et conteur emblématique a subi un arrêt cardiaque à son domicile près de Daytona, en Floride, le 21 décembre 2020 et a été transporté d’urgence dans un hôpital, où il n’a jamais repris conscience.

S’exprimant plus tôt ce mois-ci pendant Headbangers Conde 2021 « Mars Mayhem » événement virtuel, Eddie dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « J’ai fait des enregistrements. Je veux rendre un hommage à Leslie West, qui était un de nos amis et est décédé. C’était l’un des gars les plus âgés avec qui j’ai grandi, alors quand je suis devenu ami avec lui, c’était plutôt cool. Alors maintenant, j’ai les pistes. Nous travaillons à faire [a cover of MOUNTAIN‘s] « Thème d’un occidental imaginaire ». Alors, Mike Portnoyjoue de la batterie, Rudy Sarzo joue de la basse. Et je pense Deede [Snider, TWISTED SISTER] Je vais chanter le rôle principal, et je vais jouer de la guitare. «

Début janvier, Snider pris à son Instagram pour partager une vidéo de huit minutes dans laquelle il a appelé Ouest « l’un des plus grands guitaristes de tous les temps. » Il a poursuivi en disant: « Leslie West a été le premier guitariste – quand il a joué un solo, je me suis levé, j’ai prêté attention et j’ai écouté. Et je pense, comme au fil des ans, j’ai en quelque sorte examiné de quoi il s’agissait Leslie ça m’a tellement parlé, c’est parce qu’il jouait des mélodies sur un solo de guitare. Il a fait chanter cette guitare et ses pistes – la plupart d’entre vous le connaissent «Reine du Mississippi» – mais ses solos de guitare, chacun était chantable. Vous pouvez le fredonner, le chanter, le répéter. Il y avait de la mélodie. C’était une chanson en soi.

« Leslie est devenu l’un de mes héros, » Snider ajoutée. « Au fil des années, j’ai rencontré Leslie, connaître Leslie, deviens ami avec Leslie, et il n’a pas déçu. «

Ouest, Qui était né Weinstein à New York, est apparu pour la première fois sur la scène en tant que membre de LES VAGRANTS. Quelques années plus tard, lui et Félix Pappalardi formé MONTAGNE, un groupe qui a été parmi les premiers à être pionnier du genre par la suite pour devenir connu sous le nom de heavy metal. Hits qui incluent «Reine du Mississippi», « Thème d’un occidental imaginaire » et d’autres ont établi une voix et un son de guitare indélébiles qui restent légendaires à ce jour. En 1969, Ouest a apporté sa présence sur scène à Woodstock.

Au fil de la décennie, il a formé OUEST, BRUCE ET LAING avec son coéquipier de MONTAGNE le batteur Corky Laing et CRÈMEde Jack Bruce. En 1971, Ouest contribué à L’OMSde « Qui est le suivant » sessions dans la ville, performances qui peuvent être entendues sur les rééditions 1995 et 2003 de cet album phare.

Parallèlement à sa contribution significative à la culture pop en tant que visage de MONTAGNE, Ouest est apparu dans des films qui incluent « Honneur de la famille » (1973) et « La fosse d’argent » (1986). Il était un invité régulier sur « Le spectacle de Howard Stern », et au cours des décennies, il est resté un visiteur périodique tout en profitant d’une amitié de plusieurs décennies avec l’animateur de l’émission.

Ouest a été intronisé au Temple de la renommée de la musique de Long Island en 2006, et est apparu sur des dizaines d’autres enregistrements d’un vaste univers d’artistes. Des échantillons de ses performances ont vécu une vie secondaire sur les maîtres d’un who’s who des stars du hip-hop et du rap.

Le guitariste est réputé pour avoir contribué à populariser le Gibson Les Paul Jr. modèle avec des micros P-90 pour créer un son qui lui est incontestablement propre. Plus récemment, il a entretenu une longue relation avec Dean Guitars, sortant plusieurs modèles de signature.

Ouest laisse dans le deuil sa femme Jenni – qu’il a épousé sur scène après MONTAGNEla performance de Woodstock Concert du 40e anniversaire à Bethel, New York le 15 août 2009 – frère Larry et neveu Max.



