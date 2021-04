Eddie Ojeda pense qu’il aurait dû obtenir un crédit pour la composition de Twisted Sister

Lors d’une récente apparition sur « Perdre du temps avec Jason Green », SŒUR TWISTED guitariste Eddie Ojeda on a demandé comment il est arrivé à ce chanteur Dee Snider a été crédité d’avoir écrit toute la musique et les paroles du groupe et personne d’autre n’a apparemment contribué au processus. Eddie répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « [Dee] a écrit la mélodie. Il me chantait le truc et j’arrangerais ça avec lui. Il aurait en quelque sorte une version approximative du refrain. Il pouvait jouer un peu de la guitare – un peu pour montrer la direction – et ensuite j’allais en quelque sorte affiner. Je pense que j’ai bien travaillé avec Dee; il pouvait me communiquer vocalement quelque chose, et je pourrais le faire ressortir.

« Tous mes solos de guitare – je veux dire, j’ai écrit beaucoup de solos de thèmes. Et ce sont mes solos que j’ai écrits; Dee n’a pas écrit ces solos de guitare. Comme sur ‘Brûle en enfer’, tout le début de ‘Le prix’. Deeest même admis. Je veux dire, il a dit, avec ‘Le prix’… À un moment donné, il voulait me donner la moitié de l’édition, mais cela n’a jamais fonctionné. Je n’ai pas eu la moindre odeur à ce sujet. [My attitude was], ‘D’accord, nous faisons ça.’ J’ai fait de mon mieux, je suis venu avec des pièces et je n’ai jamais obtenu de crédit pour l’écriture.

«Chaque groupe est différent», a-t-il poursuivi. « Comme, Eddie Van Halen utilisé pour écrire 90% des chansons [in VAN HALEN], mais il a tout partagé à 25% avec tout le monde dans le groupe. Certains groupes font juste ça; certains groupes ne le font pas. Et Dee était très diabolique, selon ses propres mots, en ce qui concerne « Tous les mots et la musique par Dee Snider‘sur chaque album, ce que je ne pensais pas nécessaire, parce que ce n’était tout simplement pas vrai. Ouais, il a écrit toutes les paroles et il est venu avec la mélodie. Et à l’époque, il a dit: «Eh bien, le gars qui écrit la mélodie est l’auteur-compositeur. Je lui ai parlé de: «Eh bien, qu’en est-il de tous les trucs que j’ai inventés? … Il y a beaucoup de choses que j’ai inventées pour lesquelles je n’ai jamais eu de crédit d’écriture… Juste beaucoup de ces petits morceaux de guitare que j’ai évoqués, et beaucoup de solos de thèmes, qui sont des mélodies; ce ne sont pas juste des gars qui jouent Chuck Berry riffs. Ce sont des solos chantables avec leur propre mélodie…

« Dee savait comment mettre grossièrement un accord, » Eddie ajoutée. «Il était doué pour me le chanter, donc je pouvais le traduire en tout ce qu’il fallait.

« Je pense qu’il aurait dû y avoir un certain crédit pour l’écriture; ça aurait dû être un peu étalé. Parce que, comme je l’ai dit, j’ai écrit mes solos. J’ai trouvé ces morceaux de thème pour les chansons. J’ai créé de petites parties ici et là – certaines progressions pendant les solos, il y a beaucoup de petits trucs que j’ai ajoutés aux chansons.

« Je pense que personne ne s’en souciait. [We didn’t make] une grosse puanteur à ce sujet, parce que nous avons tous dit: «Vous savez quoi? Nous allons bien faire, donc ça n’a pas d’importance. À l’époque, vous ne réalisez pas à quel point il est important de se battre pour cela. Vous ne voulez pas provoquer de mauvaises vibrations. C’est une de ces choses [where] vous suivez simplement le courant. «

SŒUR TWISTED s’est fait connaître sur la scène des clubs new-yorkais au début des années 1980. Leur plus gros album, 1984 « Rester affamé », contenait les hits « On ne va pas le prendre » et « Je veux déchirer ».

En 2016, SŒUR TWISTED entamé un dernier trek, intitulé « Quarante et baise-le », pour célébrer son 40e anniversaire. Ces spectacles présentaient la «gamme de base» du groupe de Snider, guitaristes Jay Jay français et Ojedaet bassiste Mark Mendoza, avec le batteur Mike Portnoy. Le dernier concert du groupe a eu lieu en novembre de cette année-là – 20 mois après le décès du batteur AJ Pero.

SŒUR TWISTEDLa course originale de ‘s a pris fin à la fin des années 80. Après plus d’une décennie, le groupe s’est réuni publiquement en novembre 2001 pour dominer la liste des Acier de New York, un concert bénéfice hard-rock pour collecter des fonds pour le New York Police et Fire Widows ‘and Children’s Benefit Fund.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).