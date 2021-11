Eddie Redmayne admet que c’était une erreur de faire The Danish Girl

L’acteur de 39 ans a admis que la critique est justifiée. « Il faut qu’il y ait un nivellement, sinon on va continuer à avoir ces débats »a poursuivi l’acteur à propos de son interprétation de Lile Elbe, une personne qui est entrée dans l’histoire pour avoir été l’une des premières à subir une opération de changement de sexe, laissant la possibilité à un acteur trans de le faire.

Bien que Redmayne ait été nominée pour plusieurs prix pour sa performance, son choix d’être Elbe a suscité des plaintes, beaucoup affirmant à ce jour que le rôle aurait dû revenir à un acteur trans. Dès la première du film, par exemple, l’écrivain trans Carol Grant a décrit son casting comme « régressif, réducteur et contribue à des stéréotypes nuisibles ». En plus de noter : « Ce qui aurait dû être une célébration d’une figure transgenre très complexe et convaincante est plutôt transmissif et tout simplement misogyne en général ».