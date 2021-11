Eddie Redmayne regrette son rôle dans The Danish Girl – Las Noticias de Chihuahua – Between Lines

Malgré le fait qu’Eddie Redmayne ait reçu un grand soutien critique et même une nomination aux Oscars pour son travail sur The Danish Girl, il regrette maintenant d’avoir participé au film. L’acteur l’a qualifié d' »erreur », non pas parce que l’expérience de travailler sur Lily aurait été pitoyable, mais parce qu’il comprend maintenant que son choix pour le rôle a réduit les rares opportunités qu’une véritable actrice transgenre aurait pu recevoir.

A ce sujet il y avait déjà eu quelques controverses dans le passé, cependant, Redmayne n’y avait jamais fait référence jusqu’à maintenant. En discutant avec le Sunday Times, il a avoué que si le film de Tom Hooper était réalisé à ce jour, il refuserait définitivement le rôle.

« Non, je ne pense pas que je l’accepterais maintenant, » répondit-il. « J’ai fait ce film avec les meilleures intentions, mais je pense que c’était une erreur. La plus grande discussion sur les frustrations de casting vient du fait que de nombreuses personnes n’ont pas de chaise à table. Il faut qu’il y ait un nivellement, sinon on va continuer avec ces débats.

Dans The Danish Girl, Eddie Redmayne incarne la peintre Lili Elbe, qui deviendra plus tard une femme, étant l’une des premières femmes transgenres à subir une opération visant à réassigner le sexe. Son épouse dans le film est interprétée par Alicia Vikander, une actrice qui avait déjà évoqué quelques mots cette polémique, qu’elle a qualifiée d' »expérience d’apprentissage ».

De son côté, Redmayne avait clairement manifesté son soutien à la communauté LGBTQ des mois auparavant, lorsque les propos transphobes du Britannique J.K Rowling avaient fait la une des journaux. Le protagoniste de la saga Fantastic Animals, écrite par Rowling, a publié une déclaration dans laquelle il désapprouvait les propos de l’auteur et exprimait son soutien total aux personnes transgenres :

« En tant que personne qui a travaillé à la fois avec JK Rowling et des membres de la communauté trans, je veux qu’il soit absolument clair où je suis. Je ne suis pas d’accord avec les commentaires de Jo. Les femmes trans sont des femmes, les hommes trans sont des hommes et les identités non binaires sont valides. Je ne voudrais jamais parler au nom de la communauté, mais je sais que mes chers amis et collègues transgenres en ont assez de cette remise en question constante de leur identité qui entraîne trop souvent des violences et des abus. Ils veulent juste vivre leur vie en paix, et il est temps de les laisser faire.

Eddie Redmayne a remporté l’Oscar de la théorie du tout un an avant d’être à nouveau nominé pour son travail sur The Danish Girl. Il s’apprête à créer le troisième volet d’Animaux fantastiques et a également récemment annoncé son retour sur les scènes théâtrales du West End, avec la production Cabaret.

Source : Cinepremiere