Eddie Rosario des Braves délivre un coup gagnant, Atlanta prend les devants 2-0 NLCS

Les Braves d’Atlanta avaient besoin d’héroïsme en neuvième manche pour la deuxième nuit consécutive et dimanche, c’est Eddie Rosario qui s’est imposé dans le match 2 de la série de championnats de la Ligue nationale.

Le lanceur des Dodgers de Los Angeles Brusdar Graterol est venu entamer la neuvième manche. Le receveur des Braves Travis d’Arnaud a marqué un simple et Cristian Pache est entré dans le match pour courir pour lui.

Eddie Rosario des Braves d’Atlanta est félicité par ses coéquipiers après avoir frappé le simple RBI gagnant lors de la neuvième manche contre les Dodgers de Los Angeles lors du match 2 de la série de championnats de la Ligue nationale de baseball le dimanche 17 octobre 2021 à Atlanta. Les Braves ont défait les Dodgers 5-4 pour mener les matchs de la série 2-0. (Photo AP/John Bazemore)

Dansby Swanson a essayé de faire un amorti mais Graterol était prêt pour cela et l’a jeté au deuxième but pour faire sortir Pache. Guillermo Heredia a réussi à déplacer Swanson au deuxième but sur un terrain au troisième but. Los Angeles a relevé Graterol pour Kenley Jansen mais c’est Rosario qui a obtenu le meilleur du lancer de flammes.

Rosario a mis la batte sur le ballon et Swanson a marqué le point gagnant.

C’est la deuxième nuit consécutive que les Braves ont des exploits en fin de manche. Austin Riley a fourni le vainqueur du match samedi soir.

AUSTIN RILEY DES BRAVES ÉTONNANT LES DODGERS AVEC UN SINGLE WALK-OFF DANS LE JEU NLCS 1

Atlanta a désormais une avance de 2-0 avec le retour du NLCS à Los Angeles.

Los Angeles menait 4-2 en fin de huitième manche. Riley et Ozzie Albies fourniraient des points produits pour égaliser le match.

Joc Pederson des Braves d’Atlanta, à gauche, regarde les Braves Ozzie Albies célébrer après avoir marqué sur un simple d’Austin Riley lors de la huitième manche du match 2 de la série de championnats de la Ligue nationale de baseball le dimanche 17 octobre 2021 à Atlanta. (Photo AP/Ashley Landis)

Rosario a terminé le match 4 contre 5 avec un point produit. Joc Pederson a réussi un circuit de deux points en quatrième manche pour égaliser le pointage à deux points chacun. Rosario était le seul joueur des Braves à avoir eu plus d’un coup sûr.

Los Angeles a obtenu de gros coups sûrs de Corey Seager et Chris Taylor dans le match, mais l’enclos des releveurs n’a pas pu retenir l’offensive des Braves en fin de match. Seager était 1 pour 4 avec un circuit de deux points. Taylor était 1 pour 2 avec deux points produits dans le match.

Le lanceur des Dodgers Max Scherzer a accordé deux points sur quatre coups sûrs en 4 1/2 manches. Julio Urias et Graterol ont accordé les trois autres points qui ont coûté le match à Los Angeles.

Le lanceur partant des Dodgers de Los Angeles, Max Scherzer, quitte le terrain après avoir été relevé lors de la cinquième manche du match 2 de la série de championnats de la Ligue nationale de baseball contre les Braves d’Atlanta le dimanche 17 octobre 2021 à Atlanta. (Photo AP/Brynn Anderson)

Ian Anderson a commencé pour les Braves. Il a été poursuivi après trois manches. Il a accordé deux points sur trois coups sûrs. Will Smith a été crédité de la victoire après avoir retiré deux frappeurs sur des prises en neuvième manche.

La série se rend à Los Angeles mardi soir.