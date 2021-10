Eddie Rosario enterre les Dodgers dans le 2e de la série

Pour la deuxième nuit consécutive, Courageux d’Atlanta a quitté le Dodgers de Los Angeles, cette fois le portoricain Eddie Rosario était le protagoniste de ce dimanche des Playoffs de Ligue majeure de baseball – MLB.

La série de championnats de la Ligue nationale était de 2-0 en faveur des Braves d’Atlanta, car ce dimanche, ils ont à nouveau laissé les Dodgers sur le terrain, avec le Portoricain Eddie Rosario comme protagoniste principal, qui, lors d’une journée mémorable, a fait sortir sa race pour que son équipe venant de l’arrière reviendrait pour rester avec un triomphe important.

Il ne fait aucun doute que Rosario était essentiel pour que les Braves battent les Dodgers 5-4 aujourd’hui, non seulement en connectant le coup pour quitter le terrain, mais parce que tout au long du match, il a joué dans des choses importantes qui ont contribué à la deuxième victoire d’Atlanta cette saison. Série de championnat.

Les mauvaises décisions de tangage de Dave Roberts ont été mises à profit par les Braves, en particulier par le Portoricain, qui a connu une journée de 5-4, avec un point marqué et le RBI pour la victoire. De plus, il s’est démarqué avec une excellente défense sur le terrain et une excellente base en huitième manche lorsqu’Atlanta a égalé le score avec Julio Urías sur le monticule.

Coup gagnant

Kenley Jansen, a été envoyé au monticule et n’a pas duré longtemps, depuis le premier lancer (coupe droite à 92 mph), Rosario l’a puni avec une ligne au centre du diamant qui n’a pas été possible de capturer par Corey Seager et Dansby Swanson du deuxième meneur a marqué au cinquième point pour les Braves.

Histoire

Après cette journée, Eddie Rosario émule David Ortiz (2004 Division Series) en tant que joueur avec quatre coups sûrs et un walk-off impeccable dans un match de séries éliminatoires dans les ligues majeures.

4 coups sûrs dont un coup sûr lors d’un match éliminatoire Eddie Rosario – Les Braves 2021

David Ortiz – Red Sox 2004

José Vizcaíno – 2000 Yankees

Steve Garvey – 1984 Parents

Stan Hack – 1945 louveteaux https://t.co/MaYryhyWu3 – Mark Simon (@MarkASimonSays) 18 octobre 2021

De plus, Eddie Rosario est le 11e joueur d’origine portoricaine avec un 4 frappeurs en séries éliminatoires. Les seuls Portoricains avec deux matchs sont : Bernie Williams (2003 et 2004), Roberto Alomar (1992 et 1993) et Enrique Hernández (2 en 2021).