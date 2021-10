Eddie Rosario et les Braves se hissent au sommet des Dodgers dans le NLCS Game 2

ATLANTA – Les Dodgers à 106 victoires de la saison régulière ont rencontré leur match dans ces Braves résistants de la NL Least.

Pour une deuxième soirée de suite, la magie de l’arrêt était en vogue pour les Braves, cette fois avec Eddie Rosario essaimé alors qu’il contournait la première base et Dansby Swanson touchait la plaque avec la course gagnante dans une victoire de 5-4 sur les Dodgers in Game 2 de la NLCS.

Rosario a frappé le premier lancer de Kenley Jansen contre le gant de l’arrêt-court Corey Seager, envoyant la série à Los Angeles avec les Braves devant 2-0. Les Braves ont également remporté les deux premiers matchs du NLCS l’an dernier contre les Dodgers avant de s’incliner lors du septième match.

Travis d’Aranud a commencé le rallye gagnant avec un simple avec une batte cassée contre Brusdar Graterol. Après que la tentative de sacrifice de Swanson ait produit un retrait au deuxième but, Guillermo Heredia a été retiré. Jansen est entré et le quatrième coup sûr de Rosario l’a terminé.

Eddie Rosario célèbre son coup sûr pour le remporter pour les Braves lors du match 2 de la NLCS le dimanche.EPA

Austin Riley a fracassé un doublé RBI au huitième contre Julio Urias qui l’a égalé 4-4 après que les Braves aient réduit l’avance des Dodgers quelques instants plus tôt – avec un envoi audacieux de l’entraîneur de troisième base Ron Washington, qui a fait signe à la maison Rosario de deuxième sur le single d’Ozzie Albies. La main gauche de Rosario a touché la plaque juste avant le tag de Will Smith. Riley, qui a livré un simple RBI lors du match 1, a suivi avec son dernier grand succès.

Le double de deux points de Chris Taylor au septième a fait s’envoler une égalité de 2-2, donnant aux Dodgers une avance qu’ils ont abandonnée lors de la manche suivante. Avec les buts chargés, Taylor a frappé un bloop au centre sur lequel Heredia a tenté un rattrapage de petite taille, et le ballon a rebondi derrière lui, assurant la deuxième manche.

Betts a marché en tête de la manche et a volé le deuxième but – le troisième but volé des Dodgers du match – et Will Smith a été intentionnellement buté par Tyler Matzek avec deux retraits. Luke Jackson a lancé le frappeur de pincement Justin Turner pour charger les bases avant que Taylor ne donne le coup de feu.

Joc Pederson a lancé une balle courbe suspendue pour un circuit de 454 pieds au quatrième qui l’a égalé 2-2 et a donné vie à une foule à guichets fermés qui avait vu les Braves prendre du retard au début. Le circuit de Pederson était son troisième en séries éliminatoires et juste le deuxième de toute l’année cédé par Max Scherzer sur une balle courbe. Le rassemblement a commencé par une marche jusqu’à Riley, avant que Pederson ne décharge.

Scherzer a été retiré après 4 ¹/₃ de manches et deux points mérités accordés sur quatre coups sûrs et un but sur balles avec sept retraits au bâton. L’as droitier avait été repoussé d’un jour après avoir travaillé un neuvième sans but pour l’arrêt lors du cinquième match de la NLDS jeudi à San Francisco. Alex Vesia est entré et a cédé un simple à Eddie Rosario avant de retirer Freddie Freeman et Ozzie Albies successivement pour mettre fin à la manche.

La foule des Braves Eddie Rosario après son coup sûr pour remporter le match 2 du NLCS.AP

Le circuit de deux points de Seager à seulement deux frappeurs dans le match avait mis les Braves dans un trou de 2-0. Ian Anderson a accordé un premier single à Mookie Betts et Seager a sauté sur un curseur de premier lancer pour son 12e circuit en séries éliminatoires en carrière.

Mais les Dodgers ont raté une occasion d’infliger d’autres dégâts dans la manche. Will Smith et Taylor ont chacun marché, mais Cody Bellinger – le septième frappeur de la manche – a été retiré pour le retrait final.

Anderson a été retiré après seulement trois manches au cours desquelles il a accordé deux points mérités sur trois coups sûrs avec trois buts sur balles et deux retraits au bâton. Le droitier est entré avec une MPM de 0,76 en cinq départs en séries éliminatoires en carrière.