Eddie Rosario vole l’extrabase d’Altuve

Le Portoricain Eddie Rosario a volé extrabase au Vénézuélien José Altuve, enseigne Yordan Álvarez et il semble tuer les astros au sommet du sommet de la huitième manche du quatrième match des Séries mondiales de baseball de la Ligue majeure.

Le vol

Les données

Selon Statcast, le coup de José Altuve aurait été un HR dans 26 des 30 stades des ligues majeures. Les seuls où ce n’est pas le cas : Truist Park, Kauffman Stadium, Globe Life Field et PNC Park. https://t.co/gkNyvlbMwb pic.twitter.com/VrLBmFCVa5 – Daniel Álvarez-Montes (@DanielAlvarezEE) 31 octobre 2021

Ce n’est pas la première fois qu’Eddie Rosario l’applique défensivement aux Astros lors des World Series 2021

Ni à ses compatriotes latins non plus, puisqu’il l’a fait aussi au Cubain Yuli Gurriel, mais dans le match 2.

