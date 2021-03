Eddie Van Halen ‘Bookazine’ maintenant disponible dans la boutique officielle

Un Eddie Van Halen magazine édité par Offres spéciales Bauer Media Group est maintenant disponible sur le site officiel VAN HALEN boutique en ligne.

Le « bookazine » de 96 pages regorge de tueur Eddie Van Halen contenu, y compris des dizaines de photos étonnantes.

Description officielle du produit: « En tant que moteur du groupe éponyme, VAN HALEN, Eddie était le plus grand héros du monde de la guitare pendant près d’un demi-siècle. C’était un innovateur fougueux qui a révolutionné la façon dont la guitare était jouée, la façon dont les guitares, les amplis et les effets étaient conçus, et la façon dont les groupes de rock s’habillaient et se comportaient. De VAN HALENpremier album de, «Van Halen», à la sortie finale du groupe en studio, « Une autre sorte de vérité », Eddie continuellement réinventé la roue. Il a inventé de nouvelles techniques de jeu éblouissantes, a innové du matériel et a influencé chaque guitariste à suivre. Les meilleurs artistes de la pop, du rock, du métal et même du country ont été inspirés par son approche avant-gardiste de tout ce qu’il touchait. En tant que guitariste, auteur-compositeur et producteur, EddieLa musique de ce dernier reflétait une ouverture d’esprit et une volonté de prendre des risques. Eddie Van Halen n’a jamais reculé, et c’est ce qui a fait de lui une légende. «

Eddie est décédé en octobre à l’âge de 65 ans. Sa mort a été annoncée par son fils Wolfgang.

Eddie est décédé au Providence Saint John’s Health Centre à Santa Monica, en Californie. Après sa mort, les fans ont laissé des fleurs dans sa maison d’enfance sur Las Lunas Street à Pasadena, en Californie. Des fleurs supplémentaires, des bougies et des souvenirs de fan ont été placés sur Allen Avenue où Eddie et son frère, VAN HALEN le batteur Alex, ont gratté le nom de leur groupe dans le ciment humide d’un trottoir quand ils étaient adolescents.

En octobre, une réunion du conseil municipal s’est tenue à Pasadena, où un mémorial honorant Eddie a été discuté. Directeur de la ville Steve Mermell a été chargé de proposer des idées sur la meilleure façon d’honorer le musicien.

VAN HALEN a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2007.

Pierre roulante magazine classé Eddie Van Halen N ° 8 dans sa liste des 100 plus grands guitaristes.

