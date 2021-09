Eddie Van Halen dans ses propres mots : le livre « Eruption : Conversations » sortira en octobre

Livres Hachette a fixé au 5 octobre la date de sortie du nouveau livre à couverture rigide de 336 pages “Éruption : Conversations avec Eddie Van Halen” par des journalistes musicaux Brad Tolinski et Chris Gill.

“Éruption” offre un nouveau regard sur la légende de la guitare Eddie Van Halen via une histoire orale inédite composée de plus de 50 heures d’entretiens avec Eddie, sa famille et ses amis.

Publié à l’occasion du premier anniversaire de Eddiemort d’un cancer, le livre met en lumière ses plus grands triomphes en tant que musicien révolutionnaire, y compris une plongée sans précédent dans VAN HALENle chef d’oeuvre “1984”. Il jette un regard sans faille sur les premières luttes d’Eddie en tant que jeune immigrant néerlandais incapable de parler anglais, ce qui a entraîné des problèmes permanents d’anxiété sociale et de toxicomanie. Il examine également son génie en tant qu’inventeur qui a changé le visage de la fabrication de guitares, ainsi que son mariage mouvementé avec Valérie Bertinelli et ses relations avec ses camarades David Lee Roth et Sammy Hagar.

Aussi amusant que révélateur, “Éruption” est le plus proche que les lecteurs auront jamais entendu Eddiecôté de l’histoire concernant sa vie extraordinaire.

Les faits saillants comprennent :

* Détails de ses luttes d’enfance en tant que fils de parents biraciaux et immigrés



* Eddieles batailles de l’anxiété sociale, qui ont encouragé des problèmes ultérieurs avec l’alcool et la cocaïne



* Son impact sur l’industrie de la guitare, y compris la façon dont il a construit sa propre guitare avec des pièces de rechange, connue sous le nom de “Frankenstein”, et a créé une tendance qui a finalement changé la façon dont les guitares électriques étaient fabriquées, révolutionnant l’industrie de la guitare



* Ses relations souvent houleuses avec VAN HALENle trio de chanteurs David Lee Roth, Sammy Hagar et Gary Cherone



* Son mariage long et compliqué avec Valérie Bertinelli; sa relation étroite avec son fils/bassiste Wolfgang Van Halen; et son mariage avec sa seconde épouse et publiciste Janie Liszewski, qui l’a aidé à se remettre de la toxicomanie et l’a soutenu dans ses nombreux traitements contre le cancer



* Détails de sa bataille de 20 ans contre le cancer et de sa mort

Description officielle du livre : Quand la légende du rock Eddie Van Halen décédé d’un cancer le 6 octobre 2020, le monde entier semblait s’arrêter et pleurer. Depuis sa bande VAN HALEN fait irruption sur la scène avec leur premier album éponyme en 1978, Eddie avait été saluée comme une icône non seulement par les fans de rock et de heavy metal, mais aussi par les artistes de tous les genres et du monde entier. VAN HALENLes débuts de ” ne ressemblaient à rien de ce que les auditeurs avaient entendu auparavant et restent un album rock par excellence de l’époque.

Au cours de plus de quatre décennies, Eddie a acquis une renommée pour son jeu de guitare innovant, et en particulier pour avoir popularisé la technique du solo de guitare à claquettes. Malheureusement pour Eddie et ses légions de fans, il est mort avant même d’avoir pu mettre sa vie sur papier avec ses propres mots, et une grande partie de son histoire fascinante est restée insaisissable – jusqu’à maintenant.

Dans “Éruption”, journalistes musicaux Brad Tolinski et Chris Gill partager avec les fans, nouveaux et anciens, une histoire orale franche, compulsivement lisible et définitive du guitariste rock le plus influent depuis Jimi Hendrix. Il est basé sur plus de 50 heures d’interviews inédites qu’ils ont enregistrées avec Eddie Van Halen au fil des ans, la plupart d’entre eux dirigés au légendaire 5150 studios à Edest chez moi à Los Angeles. Le coeur de “Éruption” est tiré de ces entretiens intimes et variés, ainsi que des conversations avec la famille, les amis et les collègues.

En plus de discuter de ses plus grands triomphes en tant que musicien révolutionnaire, y compris une plongée sans précédent dans VAN HALENle chef d’oeuvre “1984”, le livre jette également un regard inflexible sur EdouardLes premières difficultés de s en tant que jeune immigrant néerlandais incapable de parler l’anglais, ce qui a entraîné des problèmes permanents d’anxiété sociale et de toxicomanie. “Éruption : Conversations avec Eddie Van Halen” examine également son génie en tant qu’inventeur qui a changé le visage de la fabrication de guitares.

Aussi amusant que révélateur, “Éruption” est le plus proche que les lecteurs auront jamais entendu Eddiecôté de l’histoire quand il s’agit de sa vie extraordinaire.

