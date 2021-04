Eddie Van Halen possédait une guitare, auparavant offerte à Leslie West, va aux enchères

Une guitare Frankenstrat appartenant à l’origine à Eddie Van Halen a été mis en vente chez Heritage Auctions.

L’instrument a été fait pour Eddie vers 1984 par Steve Ripley, qui était réputé pour ses guitares stéréo qui Eddie utilisé sur des chansons comme « Top Jimmy ». Construit à partir d’un Kramer Striker très tôt dans le Ripley/Kramer ère, comme il n’a pas de stéréo, on pense que l’instrument a été utilisé par Eddie comme guitare de secours sur le «1984» et «5150» tournées au milieu des années 1980.

Les caractéristiques de la guitare Steve Ripleymanche en palissandre de couleur foncée sur mesure, ce qui est extrêmement rare, comme Eddie généralement utilisé des manches en érable de couleur claire. Seuls plusieurs Frankenstrats en palissandre ont été fabriqués pour Eddie, celui-ci en est un. Le corps a été peint à la bombe et rayé à la main, vraisemblablement par Eddie lui-même, compte tenu du millésime de l’instrument. Les rayures peintes en blanc sont teintées d’une couleur jaune clair ou crème, à la fois de l’âge, et d’une exposition étendue à la fumée de cigarette lors d’une tournée avec VAN HALEN Dans les années 1980. Il a un trémolo Floyd Rose.

La guitare a été donnée à l’expéditeur en 1990 par le guitariste et chanteur de rock Leslie West du groupe MONTAGNE, qui avait reçu l’instrument en cadeau de Eddie Van Halen plusieurs années auparavant. Van Halen cité Ouest comme l’une de ses principales inspirations musicales. L’expéditeur est un garde du corps professionnel réputé qui, depuis plus de 30 ans, travaille avec certains des plus grands noms de l’industrie de la musique et du cinéma. Entre 1989 et 2001, il a travaillé comme Ouestgarde du corps personnel, passant un temps considérable avec Leslie à la fois sur route et hors route. Les diverses entailles de la guitare et l’usure du revêtement métallique sont connues pour être Eddie Van Halen.

En décembre dernier, Eddie Van Halenfils de Wolfgang a critiqué une vente aux enchères de trois des guitares de son défunt père. Les instruments ont été vendus pour un total de 422 050 $ via Ventes aux enchères de Julien dans le cadre d’un plus grand événement de souvenirs musicaux appelé « Icônes et idoles ».

L’homme de 30 ans a déclaré que les vendeurs «profitaient du décès de mon père» et qu’il n’avait «rien à voir avec» la vente.

«Je n’ai JAMAIS l’intention de vendre l’une des guitares emblématiques de mon père», a-t-il déclaré.

Crédit d’image: Ventes aux enchères du patrimoine

